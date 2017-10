Stand: 04.10.2017 12:08 Uhr

Energiewende: Hamburg macht Rückschritte

In Hamburg ist die Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern im vergangenen Jahr um 20 Prozent angestiegen. 94 Prozent des Stroms in Hamburg stammten aus nicht nachwachsenden Rohstoffen wie Kohle oder Erdöl, teilte das Statistikamt Nord am Mittwoch mit. Der Anstieg dieser fossilen Energieträger gehe vor allem auf das neue Kraftwerk Moorburg zurück: Es sei im Laufe des Jahres stark hochgefahren worden. Die Menge des aus Kohle erzeugten Stroms stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Millionen Megawattstunden (MWh) auf 8,5 Millionen MWh. Die gesamte Stromerzeugung stieg auf zehn Millionen MWh, das sind 17 Prozent mehr als 2015.

Energieerzeugung in Hamburg: Vor allem aus Kohle NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 04.10.2017 12:00 Uhr Autor/in: Lehmann, Dietrich Hamburg hat in Sachen Energiewende Rückschritte gemacht. Laut dem Statistikamt Nord ist die Menge des Stroms, der aus fossilen Energieträgern erzeugt wurde, deutlich gestiegen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Erneuerbare Energien gehen zurück

Um 16 Prozent gesunken ist laut Statistikamt Nord der Anteil der erneuerbaren Energien - und das, obwohl besonders im Hafen neue große Windräder aufgebaut wurden. Nur knapp 0,5 Megawattstunden - und damit nicht einmal fünf Prozent des gesamten Stroms in Hamburg - kommen aus regenerativen Quellen, wie Biomasse, Biogas oder Wind.

Beim Anteil der erneuerbaren Energien liege Hamburg im bundesweiten Vergleich weit hinten: Deutschlandweit stamme rund ein Drittel des Stroms aus nicht-fossilen Quellen. 2016 war für die Betreiber von Windrädern ein eher schlechtes Jahr, weil sich die Anlagen weniger als im langjährigen Vergleich drehten. Das allerdings nicht nur in Hamburg, sondern in ganz Deutschland.

Weitere Informationen Windenergie - der Norden als Vorreiter Windenergie gilt als eine umweltschonende Alternative zu Erdöl und Steinkohle. In Norddeutschland kommt sie besonders zum Zuge. Doch es gibt auch kritische Stimmen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.10.2017 | 12:00 Uhr