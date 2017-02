Stand: 10.02.2017 18:30 Uhr

"Elbvertiefung steckt in einer Sackgasse"

Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Elbvertiefung will der Hamburger Senat bei den geforderten Nachbesserungen aufs Tempo drücken. Die Umweltverbände BUND, Nabu und WWF glauben hingegen nicht an eine schnelle Lösung. Die Verbände wollen vorerst nicht mit den Hamburger Regierungsfraktionen SPD und Grünen über das weitere Vorgehen sprechen. "Für Gespräche, die sich nur in dem engen Maßstab der Ausgleichsmaßnahmen bewegen, stehen wir nicht zur Verfügung", sagte BUND-Landesgeschäftsführer Manfred Braasch am Freitag.

Verbände: Elbvertiefung muss kleiner ausfallen

Die Umweltschützer sehen sich offenbar in einer starken Verhandlungsposition. Denn die Politik und die Hafenwirtschaft wollen weitere Klagen verhindern und sich deshalb mit den Umweltverbänden einigen. Aber diese fordern ein Entgegenkommen. So stellten BUND und Nabu jetzt bei einer gemeinsamen Pressekonferenz klar: Wir verhandeln mit dem Senat nur, wenn die Elbvertiefung kleiner ausfällt als geplant. Die negativen Auswirkungen auf die Pflanzen- und Tierwelt seien zu groß. "Die verbliebenen Probleme lassen sich nur lösen, wenn man auf einen erheblichen Teil des Vorhabens verzichtet", sagte Nabu-Landeschef Alexander Porschke. Das gesamte Projekt befinde sich in einer Sackgasse.

Alternative: Hafenkooperation mit Wilhelmshaven

Grundsätzlich bleiben die Umweltverbände bei ihrem Nein zur Elbvertiefung. "Wir gehen nach wie vor davon aus, dass das Ökosystem schwere Schäden davonträgt", sagte die Referentin für Flusspolitik beim WWF Deutschland, Beatrice Claus. Besser sei aus Sicht der Verbände eine Zusammenarbeit der norddeutschen Häfen Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven. Eine Elbvertiefung sei wirtschaftlich unnötig, ergänzte Braasch mit Blick auf die Entwicklung des Containerumschlags. "Bis zu 800 Millionen Euro auszugeben für die Elbvertiefung, da ist schwer zu erkennen, dass das sinnvoll ist - zumal über eine Milliarde Euro in Wilhelmshaven investiert wurde", sagte Braasch.

Horch will aufs Tempo drücken

Zuvor hatte sich der Hamburger Senat zuversichtlich gezeigt, dass das Urteil den Baustart nicht zu weit hinausschiebt. Zwar müsse bei den Planungsunterlagen nachgebessert werden, das sei aber eher eine Frage von Monaten als von Jahren, sagte Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) in der Sendung Treffpunkt Hamburg bei NDR 90,3. Die Elbvertiefung müsse kommen und sie werde kommen, sagte Horch. Sie sei von entscheidender Bedeutung, nicht nur für die Hamburger, sondern für die gesamte deutsche Wirtschaft. Der Senator hält die Auflagen für überschaubar, die die Behörden vom Gericht bekommen haben. Der Schutz einer seltenen Pflanze, ein neues Ausgleichsgebiet - das sei zu schaffen, sagte Horch.

Die Umweltverbände sehen das anders. Für sie sind die Planungsschwächen, die die Richter in Leipzig kritisiert hatten, keine Kleinigkeit - vor allem nicht die Auflage, neue Ausgleichsflächen zu finden. Mindestens zwei Jahre werde das dauern. Und dann beginne das Planungsverfahren von vorn - zumindest für diese Flächen. Erneute Klagen seien zudem nicht ausgeschlossen.

Bundesverwaltungsgericht fordert Nachbesserungen

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte die Pläne für die Elbvertiefung am Donnerstag weitgehend gebilligt. Das Gericht betonte bei der Urteilsverkündung in Leipzig, Teile der Planungen seien zwar rechtswidrig, dies führe jedoch nicht zur Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses. Die Planer müssten aber beim Schutz des seltenen Schierlings-Wasserfenchels nachbessern und neue Ausgleichsflächen finden. Der Hamburger Senat, die Reeder und die Hafenwirtschaft wollen die Elbvertiefung, damit die großen Containerschiffe den Hamburger Hafen besser erreichen können.

