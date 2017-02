Stand: 10.02.2017 14:25 Uhr

Elbvertiefung: Verbände gegen schnelle Lösung

Die Umweltverbände BUND, Nabu und WWF wollen vorerst nicht mit den Hamburger Regierungsfraktionen SPD und Grünen über die Folgen des Urteils zur Elbvertiefung sprechen. "Für Gespräche, die sich nur in dem engen Maßstab der Ausgleichsmaßnahmen bewegen, stehen wir nicht zur Verfügung", sagte jedoch BUND-Landesgeschäftsführer Manfred Braasch am Freitag.

Verbände: Verhandeln nur, wenn Elbvertiefung kleiner ausfällt

Braasch und Nabu-Chef Alexander Porschke stellten bei einer gemeinsamen Pressekonferenz klar: Wir verhandeln mit dem Senat nur, wenn die Elbvertiefung kleiner ausfällt als geplant. Eine Vertiefung um einen Meter lehnen die Umweltschützer ab. Sie befürchten eine stärkere Wucht der Wassermassen, eine Versalzung des Flusses und eine Zerstörung wertvoller Lebensräume. Die Schäden einer solchen Elbvertiefung wären dreimal größer als bislang angenommen, sagte Porschke.

Man sei nur zu einem Dialog bereit, der sich ernsthaft auch um den Umfang des Eingriffes, um Maßnahmen für die Elbe und über Möglichkeiten einer Hafenkooperation drehe. Im Übrigen sei auch nicht einleuchtend, warum die Verbände sich mit den Fraktionschefs von SPD und Grünen, Andreas Dressel und Anjes Tjarks, auseinandersetzen sollten. Das Problem sei ja nicht die Legislative, das Problem sei die Regierung um Bürgermeister Olaf Scholz (SPD).

Keine schnelle Lösung der offenen Fragen erwartet

Die Verbände rechnen nicht mit einer schnellen Lösung der offenen Fragen zur geplanten Fahrrinnenanpassung. Damit kommen sie zu einer ganz anderen Interpretation des Gerichtsurteils als der Hamburger Senat: Davon zu sprechen, dass die Elbvertiefung bereits in trockenen Tüchern ist, sei sehr gewagt, erklärte Rüdiger Nebelsieck. Er hatte als Anwalt die klagenden Umweltverbände vor Gericht vertreten. Die Planungsschwächen, die die Richter kritisiert hatten, seien keine Kleinigkeit. Vor allem nicht die Auflage, neue Flächen für den Öko-Ausgleich zu finden. Mindestens zwei Jahre werde das dauern. Und dann beginne das Planungsverfahren von vorn - zumindest für diese Flächen. Erneute Klagen seien zudem nicht ausgeschlossen.

Horch will aufs Tempo drücken

Zuvor hatte die Hamburger Wirtschaftsbehörde aufs Tempo gedrückt. Zwar müsse bei den Planungsunterlagen nachgebessert werden, das sei aber eher eine Frage von Monaten als von Jahren, sagte Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) in der Sendung Treffpunkt Hamburg bei NDR 90,3. Die Elbvertiefung müsse kommen und sie werde kommen, sagte Horch. Sie sei von entscheidender Bedeutung, nicht nur für die Hamburger, sondern für die gesamte deutsche Wirtschaft. Der Wirtschaftssenator hält die Auflagen für überschaubar, die die Behörden vom Gericht bekommen haben. Der Schutz einer seltenen Pflanze, ein neues Ausgleichsgebiet - das sei zu schaffen, sagte Horch.

Bundesverwaltungsgericht fordert Nachbesserungen

Das Bundesverwaltungsgericht hatte die Pläne für die Elbvertiefung am Donnerstag weitgehend gebilligt. Das Gericht betonte bei der Urteilsverkündung in Leipzig, Teile der Planungen seien zwar rechtswidrig, dies führe jedoch nicht zur Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses. Die Behörden könnten die Mängel mit ergänzenden Planungen beheben. In den meisten und vor allem in den grundlegenden Punkten hielten die Planungen den rechtlichen Anforderungen stand.

Der Hamburger Senat, die Reeder und die Hafenwirtschaft wollen die Elbvertiefung, damit künftig auch Schiffe mit einem Tiefgang bis zu 13,50 Meter unabhängig von der Flut und bis zu 14,50 Meter auf der Flutwelle den Hafen erreichen können.

