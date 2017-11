Stand: 06.11.2017 21:11 Uhr

Elbvertiefung: Neue Verhandlungen stehen an

Im Streit um die Elbvertiefung beginnt vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig in der kommenden Woche eine neue Verhandlungsrunde. Bei Planern wächst dabei nach Informationen von NDR 90,3 die Sorge, dass die Richter zahlreiche alte Kritikpunkte, die bereits im Zuge der Klage der Umweltverbände ausgeräumt wurden, noch einmal neu prüfen könnten. Sie fürchten, dass es dadurch erneut zu Verzögerungen kommen könnte.

Neue Verhandlungen zur Elbvertiefung NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 06.11.2017 22:00 Uhr Autor/in: Dietrich Lehmann Vor dem Bundesverwaltungsgericht gehen die Verhandlungen zur Elbvertiefung bald weiter. Planer befürchten, dass es erneut zu Verzögerungen kommen könnte.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Neue Situation am Verwaltungsgericht

Möglich ist das, weil der frühere Vorsitzende Richter des zuständigen Senats am Gericht inzwischen im Ruhestand ist. Die Richter beraten nun in neuer Zusammensetzung - und sind nicht mehr an vorherige Entscheidungen gebunden. Dadurch ergeben sich neue Chancen, so Manfred Braasch, Geschäftsführer des BUND Hamburg. Die Gemeinden Cuxhaven und Otterndorf, Elbfischer und weitere Kläger haben Gutachten bei zwei renommierten Wasserbau-Experten in den Niederlanden eingeholt. So wollen sie Berechnungen vom Bund und Hamburg - etwa zu Schlickablagerungen oder sich verändernden Strömungen im Mündungsbereich der Elbe - erschüttern.

Kritik am Hamburger Senat

Die Hamburger FDF-Fraktion wirft dem Hamburger Senat außerdem mangelndes Engagement vor. Nach Ansicht von Michael Kruse, FDP-Fraktionschef in der Bürgerschaft, schafft es der Senat nicht, sein selbst gestecktes Ziel zu erreichen. Nach denen müsste spätestens bis März kommenden Jahres nachgebessert werden müssen. Schwierigkeiten gibt es laut Kruse dabei, mit Niedersachsen Schutzmaßnahmen entlang der Elbe abzustimmen. Die Wirtschaftsbehörde weist die Vorwürfe zurück - und bleibt beim ursprünglichen Zeitplan.

Für die Verhandlung über die Elbvertiefung sind in der kommenden Woche zwei Tage angesetzt.

Weitere Informationen mit Video Elbfischer klagen wegen Elbvertiefung Die Elbvertiefung wird erneut ein Fall für das Bundesverwaltungsgericht: Die Elbfischer fordern Entschädigung für den drohenden Verlust von Fangplätzen. Ein älteres Gutachten stützt sie. (02.10.2017) mehr Handelskammer für rasche Elbvertiefung Vor der Bundestagswahl hat die Hamburger Handelskammer ihre Forderungen präsentiert. Die Wirtschaft ist für eine schnelle Elbvertiefung und sieht Fahrverbote skeptisch. (06.09.2017) mehr Elbvertiefung: Neue Gerichtstermine Im Streit um die Elbvertiefung hat das Bundesverwaltungsgericht neue Verhandlungstermine angesetzt. Dabei geht es unter anderem um Klagen von Hamburger Privatpersonen. (15.09.2017) mehr Elbvertiefung: Baggern oder bewahren? Die geplante siebte Elbvertiefung ist seit Jahren ein Zankapfel zwischen der Hafenwirtschaft und Umweltschützern. NDR.de bietet einen Überblick über Pläne und Risiken der Fahrrinnen-Anpassung. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.11.2017 | 22:00 Uhr