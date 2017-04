Stand: 26.04.2017 19:35 Uhr

Diebstahl: So erhalten Sie Ihr Fahrrad zurück

Mehrere Monate hat die Soko "Fahrrad" ermittelt, bis ihr der größte Schlag gegen die Fahrradmafia in Hamburg-Rothenburgsort gelungen ist - doch die weit größere Arbeit liegt noch vor den Ermittlern: "Wir müssen 1.500 beschlagnahmte Räder sichten - und das kann mehrere Wochen dauern", sagt Polizeisprecher Timo Zill. Zunächst wolle man prüfen, ob Räder unter dem beschlagnahmten Diebesgut sind, die zuvor als gestohlen gemeldet wurden. Wer in der Vergangenheit eine Anzeige erstattet hat, wird also mit etwas Glück einen Anruf von der Polizei erhalten. Zudem sollen laut Zille Bilder der gestohlenen Räder ins Internet gestellt werden - so wie es die Polizei bereits im Sommer 2016 getan hat.

Gestohlene Fahrräder werden katalogisiert NDR//Aktuell - 26.04.2017 14:00 Uhr Für die am Dienstag beschlagnahmten Fahrräder hat die Polizei eine Halle angemietet. Jetzt sollen sie identifiziert werden und ihren Besitzern zurückgegeben werden.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Code gegen den Klau

Anhand der eingravierten Rahmennummer kann die Polizei den ursprünglichen Besitzer also sehr einfach ermitteln. Doch wie beweist man den rechtmäßigen Besitz seines Drahtesels, wenn man sich die Nummer nicht notiert oder verschlampt hat? In dem Fall benötigt die Polizei so viele Kennzeichen wie möglich: Marke und genauer Typ des Fahrrads, Hinweise auf individuelle Merkmale wie Aufkleber oder Beschädigungen sowie den Kaufbeleg. Zur eindeutigen Identifizierung rät die Polizei stets, das Rad codieren zu lassen. Bei der Codierung hinterlässt eine Graviermaschine auf dem Rahmen einen verschlüsselten personenbezogenen Code, alternativ gibt es auch schwer abzulösende Aufkleber.

Bestohlene Radfahrer sollten Versicherer informieren

Bestohlene Radfahrer, die vor dem Coup der Hamburger Polizei von einer Versicherung entschädigt wurden, sollten diese über das nun wiedergefundene Rad informieren. Das raten sowohl der Allgemeine Deutsche Fahrradclub als auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft.

Wenn der Eigentümer die Meldung über das Wiederauftauchen seines Fahrrads unterlässt, macht er sich wegen Versicherungsbetrugs strafbar. Fahrradbesitzer sollten sich bei ihrer Versicherungen informieren, wie das Vorgehen geregelt ist, wenn ein gestohlenes Rad wieder auftaucht. Meistens gibt die Versicherung ihnen zwei Wahlmöglichkeiten: Entweder sie zahlen die Entschädigung zurück oder sie überlassen dem Versicherer stattdessen das Diebesgut.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.04.2017 | 11:00 Uhr