Deutscher Pass für den Franzosen mit Puschel-Mikro

Der französische Kabarettist Emmanuel Peterfalvi, besser bekannt als Alfons, ist seit Freitag offiziell auch Deutscher. Der Komiker mit Puschel-Mikrofon und orangefarbener Trainingsjacke bekam im Hamburger Rathaus von Bürgermeister Olaf Scholz (SPD), der auch Frankreich-Beauftragter der Bundesregierung ist, seine Einbürgerungsurkunde überreicht. Peterfalvi lebt seit Anfang der 90er-Jahre in Deutschland. Neben Auftritten in verschiedenen TV-Formaten tourt er mit Bühnenshows durchs Land.

Sichtlich bewegt

Gebannt verfolgte er in der ersten Reihe des Festsaals im Rathaus die Ansprache von Scholz, der über die Vorteile der Einbürgerung sprach. "Es ist ein wenig so wie bei der Entscheidung für die Ehe. Man kann zwar auch heiraten, weil das Steuern spart. Aber ohne Liebe geht es nicht", sagte Scholz. Peterfalvi war sichtlich bewegt. "Ich sah nicht nur sehr bewegt aus, ich war sehr bewegt. Ich fand die Worte vom Bürgermeister sehr, sehr toll", sagte er.

Für den aus Paris stammenden Peterfalvi war die Entscheidung, neben der französischen auch die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen, nicht selbstverständlich, denn seine Großmutter überlebte Auschwitz. "Als Kind hab ich sie gefragt, ob sie die Deutschen hasst. Sie sagte mir: Am Anfang ja. Irgendwann habe ich aber verstanden, das ist Blödsinn. Ich will die Deutschen nicht hassen, ich will niemanden hassen", erzählte Peterfalvi. "Als ich mich an diesen Satz erinnert habe, wusste ich, das ist die richtige Entscheidung, ich will jetzt Deutscher werden."

Geschenk für den Bürgermeister

Fast 500 Menschen waren am Freitag in den Festsaal des Rathauses gekommen. Der Kinderchor The Young ClassX aus Lohbrügge sang die deutsche Nationalhymne. "Ich fühle mich hier einfach wohl", sagte Peterfalvi. "Ich weiß es ist immer seltsam für Deutsche, wenn jemand sagt, der nicht von hier ist, ich fühle mich wohl. Aber ich fühle mich wohl." Er schenkte dem Bürgermeister eine Flasche Rotwein, die er vor 25 Jahren kaufte ehe er nach Deutschland kam. Er wollte sie eigentlich bei seiner Rückkehr nach Frankreich trinken.

