Debatte über saubere Luft: Kritik an Fahrverboten

Er ist mehrere Hundert Seiten stark, beschreibt viele Maßnahmen und sorgt weiter für heftige Diskussionen: Der neue Luftreinehalteplan des rot-grünen Hamburger Senats stand am Mittwoch im Zentrum der Debatte in der Hamburgischen Bürgerschaft. Aus Sicht der Regierung beinhaltet der Masterplan gegen schlechte Luft "wichtige und sorgfältige abgewogene Maßnahmen für saubere Luft und verbesserten Gesundheitsschutz". Die Opposition reibt sich dagegen besonders an den partiellen Fahrverboten für Dieselautos auf zwei Hamburger Hauptstraßen.

Kerstan verteidigt neuen Plan

Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) hatte den schon 2014 gerichtlich angeordneten und inzwischen öffentlich ausliegenden Luftreinehalteplan Anfang Mai vorgestellt. Das neue Papier seiner Behörde lobte Kerstan in der Aktuellen Stunde: "Es ist der erste Plan in Deutschland, der sämtliche Maßnahmen auf seine Wirksamkeit berechnet hat und in der Summe zum Ergebnis kommt, welche Maßnahme welchen Effekt hat und mit welcher Maßnahme man am besten und am schnellsten den Gesundheitsschutz erzielen kann." Ulrike Sparr von den Grünen betonte: "Dort, wo weiterhin Bürgerinnen und Bürger über die Maße belastet werden, müssen wir auch zu ihrem Schutz Durchfahrverbote für alte Dieselfahrzeuge erlassen."

Senat macht Autoindustrie verantwortlich

Hamburgs rot-grüner Senat machte die Autoindustrie für die Diesel-Fahrverbote auf einzelnen Hauptverkehrsstraßen verantwortlich. Hätten die Angaben der Hersteller gestimmt, "dann hätten schon unsere zehn Maßnahmenpakete ohne jede Fahrbeschränkung zum Erfolg geführt. Wir hätten an keinem einzigen Kilometer dieser Stadt ein Problem", sagte Kerstan. Er warnte die Autoindustrie: "Wenn sie nicht noch mehr Städte haben will, die unserem Beispiel folgend Durchfahrtsbeschränkungen verhängen, dann ist es nicht fünf vor zwölf, sondern fünf nach zwölf."

Seit Jahren erhebliche Probleme mit Stickoxidbelastung

Hamburg hat seit Jahren teils erhebliche Probleme mit der Stickoxidbelastung. Der neue Luftreinhalteplan sieht nun neben zahlreichen anderen Maßnahmen auf einem Teilstück der vielbefahrenen Max-Brauer-Allee ein Fahrverbot für Autos und Lastwagen unterhalb der Euro-6-Norm. Gleiches soll vorbehaltlich einer Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zu Fahrverboten bei einem Teil der Stresemannstraße für Lkw gelten. Kerstan forderte unter Hinweis auf einen Beschluss der jüngsten Umweltministerkonferenz in Bad Saarow vom vergangenen Freitag, dass alte Diesel-Fahrzeuge nachgerüstet werden müssten - und zwar auf Kosten der Automobilindustrie.

Heftige Kritik von der Opposition

Die Opposition kritisierte den neuen Luftreinhalteplan teils scharf. Der CDU-Umweltexperte Stephan Gamm sprach von der "nächsten grünen Luftpumpe von Senator Kerstan". Statt innovativer Ansätze setze der Senat auf Fahrverbote. Das sei ein Skandal, meinte Gamm und oberdrein ein Wortbruch von Bürgermeister Olaf Scholz. "Er hat am 21. Juli 2016 in einem Radio-Interview mit NDR 90,3 gesagt: Es wir keine Fahrverbote geben." Unklar blieben auch die Kosten der Maßnahmen. Insgesamt grenze die Qualität des Plans "sehr nahe an eine Blamage", sagte Gamm. Unterstützung bekam die CDU von der FDP.

Linke: Kraftwerk Moorburg vom Netz nehmen

Den Linken gehen die geplanten Maßnahmen nicht weit genug. "Es wird an der absolut untersten Kante des Notwendigen geplant", erklärte deren Umweltpolitiker Stephan Jersch. Das werde jedoch nicht reichen. Nach Ansicht der Linken muss auch das Kohlekraftwerk Moorburg vom Netz genommen werden, "wenn die Luft in Hamburg endlich besser werden soll".

2025 sollen Grenzwerte eingehalten werden

Endgültig vom Senat verabschiedet werden soll der Plan Ende Juni. Laut Umweltbehörde lag die Belastung mit Stickstoffdioxid 2014 im Jahresmittel an 40,8 Kilometern Straße über dem EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft. Nach den Rechenmodellen sinke die Zahl der 2014 rund 41.500 betroffenen Menschen bis zum Jahr 2020 auf dann nur noch gut 1.300 Personen an Straßenabschnitten von 1,8 Kilometern Länge. 2025 sollen die Grenzwerte dann überall eingehalten werden.

Zudem wird auch der Hafen ins Visier genommen. So habe sich gezeigt, dass an manchen Straßen nicht an erster Stelle Autos, sondern zu bis zu 80 Prozent Schiffe für die schlechte Luft verantwortlich sind. Betroffen seien elbnahe Straßen wie die Palmaille, die Große Elbstraße oder Neumühlen. Kerstan kündigte deshalb bereits unter anderem ein Bonus-Malus-System beim Hafengeld an.

