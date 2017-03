Stand: 07.03.2017 14:25 Uhr

"Cold Case Unit" will ungelöste Fälle klären

Die Hamburger Polizei hat eine Ermittlungseinheit für ungelöste Kapitalverbrechen eingerichtet. Diese sogenannte Cold Case Unit bearbeitet bereits die ersten sechs Fälle. "Bei uns haben Tote eine Lobby", sagte Frank-Martin Heise, der Chef des Landeskriminalamtes (LKA), am Dienstag. Er hat die Ermittlungsgruppe vor einem halben Jahr gegründet. Mord verjähre nicht, erklärte Heise, "wer einen Menschen ermordet hat, soll sich niemals sicher sein, dass er nicht doch noch zur Verantwortung gezogen wird." Darüber hinaus könne es auch für die Angehörigen der Opfer eine Entlastung bedeuten, wenn ein Täter nach Jahren oder Jahrzehnten ermittelt werden könne.

Fälle bis zurück in die 50er-Jahre

Die "Cold Case Unit" sichtet ungelöste Mordfälle bis zurück in die 1950er-Jahre, die nun neu bearbeitet werden. Um wie viele Fälle es sich dabei handelt, konnte die Polizei nicht sagen. Jedes Jahr werden bundesweit rund 300 Todesfälle als Mord eingeschätzt. Die Taten werden zu 95 Prozent aufgeklärt, doch 10 bis 20 Fälle bleiben ungelöst.

Fortschritte in der Kriminaltechnik

Multimedia-Reportage Multimedia-Doku Fritz Honka - der Frauenmörder von St. Pauli Vier Morde werden Fritz Honka angelastet. Er zerstückelt seine Opfer und versteckt Leichenteile in seiner Wohnung. Am 17. Juli 1975 wird der spektakuläre Hamburger Kriminalfall enthüllt. mehr

Die Polizei Hamburg setzt bei ihren neuen Ermittlungen einerseits auf neue Aussagen und Spuren: "Zeit verdeckt nicht nur Spuren, Zeit legt auch Spuren frei", sagte der Leiter der Ermittlungsgruppe, Steven Baack. So könnten sich Zeugen äußern, die vor Jahren aus verschiedenen Gründen geschwiegen oder denen die Täter zwischenzeitlich Geheimnisse anvertraut hätten. Zum anderen profitieren die Ermittler von den Fortschritten in der Fallanalyse, der Kriminaltechnik und der Gerichtsmedizin. Auch bereits vorhandene Spuren könnten so zu neuen Erkenntnissen führen.

Ein Fall bereits gelöst

Von den ersten sechs Fällen konnte einer bereits gelöst werden. In dem Mordfall von 1978 wurde ein Verdächtiger angeklagt und rechtskräftig freigesprochen, weil er für den damals festgestellten Todeszeitpunkt des Opfers ein Alibi hatte. Eine erneute Untersuchung durch die Rechtsmedizin ergab, dass mit den damals verfügbaren Methoden der Todeszeitpunkt nicht korrekt bestimmt werden konnte und der freigesprochene Mann mit hoher Wahrscheinlichkeit der Täter war. Er ist allerdings bereits gestorben.

Weitere Ermittlungen betreffen laut Polizei einen Mordversuch in den Boberger Dünen aus dem Jahr 1975 sowie das ungeklärte Verschwinden der zehnjährigen Hilal Ercan im Januar 1999. Über die übrigen drei bearbeiteten Fälle erteilte die Polizei keine Auskunft.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 07.03.2017 | 16:47 Uhr