Chaotischer Start für S-Bahn-Bauarbeiten

Die umfangreichen S-Bahn-Bauarbeiten im Westen Hamburgs haben zum Start am Donnerstag für erhebliche Probleme gesorgt. Laut S-Bahn sollten Fahrgäste mit 20 Minuten Zeitverlust rechnen, mehrere Tests von NDR 90,3 ergaben aber, dass die Verspätungen zwischen Altona und Blankenese/Wedel eine halbe Stunde betrugen, teilweise sogar 40 Minuten. Die Bahn setzt kaum Direktbusse zwischen Altona und Othmarschen ein, wo die S-Bahn wieder übernimmt.

S-Bahn: Sperrungen wegen Brückenabriss Hamburg Journal 18.00 - 19.07.2017 18:00 Uhr Ab Donnerstag müssen sich S-Bahn-Fahrgäste in Altona auf erhebliche Probleme einstellen. Grund ist der Abriss des Lessingtunnels.







In Ottensen wird's richtig eng

Die meisten Ersatzbusse nehmen den Umweg über Bahrenfeld, wo kaum ein Fahrgast aussteigt. Diese Busse leitet die Bahn durchs verwinkelte Ottensen, wo der Verkehr zusammenbrach. Teils wurde es in den überfüllten Ersatzbussen so stickig, dass die Fahrgäste lautstark forderten, sofort die Türen zu öffnen. Auch bei den Ersatzbussen zur Holstenstraße kommt es zu Verzögerungen.

Es fehlt an Hinweisschildern

S-Bahn-Ärger zum Baustellen-Start NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 20.07.2017 17:00 Uhr Autor/in: Postelt, Reinhard Die Ferien-Baustelle der S-Bahn in Altona sorgt für erhebliche Probleme. Der Busersatzverkehr kam zm Start am Donnerstag immer wieder zum Erliegen.







Zudem hapert es an der Beschilderung. In Altona gibt es keinerlei Wegweiser, dass die S3 Richtung Jungfernstieg vom Bahnsteig Richtung Wedel abfährt. Am Morgen hatte zudem eine Stellwerkspanne den S-Bahnverkehr im Citytunnel eine Stunde lang lahmgelegt. Viele Fahrgäste sind genervt, zumal die Sperrung sechs Wochen dauert. Ein S-Bahnsprecher verspricht Besserung. Am ersten Tag laufe es meistens "unrund".

Ursache für die Bauarbeiten ist der Abriss der Eisenbahnüberführung über der Julius-Leber-Straße. Dadurch ergeben sich bis zum 29. August erhebliche Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr. Zehntausende Fahrgäste sind betroffen. Die Arbeiten sind nach Angaben der Deutschen Bahn dringend notwendig, denn die Brücke sei marode. Der Zeitpunkt sei bewusst in die Sommerferien gelegt worden, um die Belastungen für Pendler so gering wie möglich zu halten.

Zahlreiche Linien betroffen

Die Züge der Linie S 1 verkehren während der Bauarbeiten zwischen Wedel/Blankenese und Othmarschen sowie zwischen Altona und Airport/Poppenbüttel. Die Haltestelle Bahrenfeld wird von der S 1 nicht angefahren. Die S 11 fährt nur zwischen Berliner Tor und Ohlsdorf/Poppenbüttel, nicht aber nach Blankenese. Die Züge der S 2 verkehren als S 21 zwischen Sternschanze und Bergedorf, die Bahnen der S 21 fahren aber wie gewohnt. Die Linie S 3 führt von Stade/Neugraben als S 31 nur über Dammtor nach Pinneberg.

Ersatzbusse pendeln

Zwischen Othmarschen, Bahrenfeld, Altona und Holstenstraße pendeln während der Bauarbeiten regelmäßig Ersatzbusse. Zusätzlich fahren Direktbusse zwischen Othmarschen und Altona. Von Altona bis Diebsteich wird es keine Direktverbindung mit Ersatzbussen geben.

