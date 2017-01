Stand: 18.01.2017 06:45 Uhr

Bürgerschaft setzt auf Speed-Debatten

Mit neuen Regeln will die Hamburgische Bürgerschaft künftig attraktiver werden. Bei der ersten Parlamentssitzung im neuen Jahr starten die Abgeordneten heute in eine neue Ära der Diskussionskultur, um so näher ans Volk zu rücken. Langatmige und langweilige Reden sollen prägnanten Debatten weichen, so der Plan. Erstmals seit 20 Jahren gilt eine neue Geschäftsordnung, die unter anderem einen Sitzungsbeginn schon um 13.30 Uhr statt 15 Uhr beinhaltet. Zu den Neuerungen zählen kürzere Redezeiten, eine Senatsbefragung und Kurzdebatten.

Es ist die größte Reform der Bürgerschaft seit vielen Jahren, sie wurde von den Abgeordneten einstimmig beschlossen. Das Ziel: Die Bürgerschaft attraktiver für die Bürger zu machen.







Durch den früheren Sitzungsbeginn soll die mediale Aufmerksamkeit erhöht werden. Auf der Tagesordnung stehen dann wesentlich mehr Themen als bisher. Die Fraktionen wollen den Wert der Demokratie erfahrbarer machen. "So wollen wir die öffentliche Wahrnehmung stärken", sagte Parlamentspräsidentin Carola Veit am Dienstag. Dazu müsse man aber auch interessant sein.

Senatoren auf dem heißen Stuhl

Neu hinzu kommt auch die sogenannte Senatsbefragung, die die Regierenden zwingen soll, politisch Farbe zu bekennen. "Künftig werden in jeder Sitzung die Senatorinnen und Senatoren befragt werden können, sozusagen auf den heißen Stuhl kommen, und zwar reihum von allen Fraktionen", sagte Veit. Die Abgeordneten könnten sich zwar nicht aussuchen, welcher Senator zu antworten habe. Es werde aber sichergestellt, dass tatsächlich die politisch Verantwortlichen und nicht etwa Beamte Rede und Antwort stünden, so Veit.

Oppostion erhofft sich neue Impulse

Daneben werden Kurzdebatten eingeführt, die Redezeit der einzelnen Abgeordneten noch mehr begrenzt. "Ein roter Faden, der sich so durchzieht: In der Kürze liegt die Würze", sagte SPD-Fraktionschef Andreas Dressel. Sein CDU-Kollege André Trepoll betonte, er erhoffe sich vor allem von der Senatsbefragung neue Impulse: "Ich bin davon überzeugt, dass es unsere Arbeit beleben wird." Ähnlich äußerten sich Vertreter von Grünen, Linken und FDP. AfD-Fraktionschef Jörn Kruse bemängelte lediglich, dass die Minderheitenrechte zu gering ausgefallen seien. So hätte er es gerne gesehen, wenn die kleinen Fraktionen unter anderem mehr Rechte bei der Überweisung von Anträgen in die Fachausschüsse erhalten hätten.

Neuregelungen gelten zunächst bis Ende März 2018

Um mit den Regierenden gewissermaßen Waffengleichheit herzustellen, kann das Parlament künftig zudem bei besonders komplexen Themen externe Gutachter beauftragen. Dies sei wichtig, weil die Bürgerschaft - anders als etwa der Bundestag - keinen eigenen wissenschaftlichen Dienst unterhält. Die Parlamentsreform wird von allen sechs in der Bürgerschaft vertretenen Fraktionen mitgetragen. Ob diese Änderungen der Bürgerschaft tatsächlich nutzen und ob das alles funktioniert, wollen die Abgeordneten bis zum kommenden Frühjahr ausprobieren. Die Neuregelungen gelten zunächst bis Ende März 2018. Was sich bewährt, soll dann bleiben. Aber eine Reform der Reform ist auch nicht ausgeschlossen.

Thematisch beginnt das neue Parlamentsjahr auf Antrag der AfD mit einer Aktuellen Stunde zu ihrer vermeintlichen Ausgrenzung aus dem Bürgerhaus Wilhelmsburg. Das Tageszentrum hatte es zuletzt mehrfach abgelehnt, der Hamburger AfD Räume zur Verfügung zu stellen. Auf Antrag der SPD soll auch über die Elbphilharmonie gesprochen werden. Bei der Senatsbefragung soll es nach dem Wunsch der Grünen-Fraktion um die Sanierung des Congress-Centrums CCH und den Ausbau des Parks Planten un Blomen gehen. Die Linken wollen Abschiebungen nach Afghanistan thematisieren.

