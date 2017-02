Stand: 10.02.2017 11:12 Uhr

Böhmermann-Gedicht bleibt in Teilen verboten

Der Satiriker Jan Böhmermann darf bestimmte Passagen seines Gedichtes "Schmähkritik" weiterhin nicht mehr veröffentlichen. Das Hamburger Landgericht hat am Freitag einer Klage des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan damit in Teilen stattgegeben und seine frühere Eilentscheidung bestätigt. Bereits im Mai 2016 hatte das Gericht eine entsprechende einstweilige Verfügung erlassen.

Berufung möglich

Es bleibe Böhmermann verboten, strittige Passagen mit sexuellem Bezug und sonstigen Schmähungen zu wiederholen, entschied das Gericht. Sonstige harmlose Passagen sind laut der Entscheidung im Hauptsacheverfahren weiterhin nicht verboten. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Gegen die Entscheidung ist eine Berufung möglich. Dann müsste sich das Hanseatische Oberlandesgericht damit befassen. Die Anwälte beider Parteien hatten jeweils für den Fall einer Niederlage angekündigt, den weiteren Rechtsweg beschreiten zu wollen.

"Schrumpelklöten" angedichtet

Der 35-jährige Moderator hatte die Verse am 31. März 2016 in seiner ZDF-Sendung "Neo Magazin Royale" vorgetragen.







"Schrumpelklöten" und "stinkendes Gelöt"

Der 35-jährige Moderator hatte die Verse am 31. März 2016 in seiner ZDF-Sendung "Neo Magazin Royale" vorgetragen. Darin fielen Begriffe wie "Schrumpelklöten" und "stinkendes Gelöt". Böhmermann stellte seinem Auftritt voran, er wolle den Unterschied zwischen erlaubter Satire und in Deutschland verbotener Schmähkritik erklären. Die Show und das 24-zeilige Gedicht zogen eine Staatsaffäre nach sich. Erdogan fühlt sich durch die Zeilen in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt.

Beleidigung oder Kunst?

Die mündliche Verhandlung

Showdown vor dem Landgericht in Hamburg: Der türkische Präsident Erdogan gegen den ZDF Moderator Böhmermann. Anwesend sind nur die Anwälte.

In dem zivilrechtlichen Streit geht es um die Frage, ob Böhmermann den Präsidenten bewusst beleidigen wollte oder ob das Gedicht als Kunst anzusehen ist. Von einer "Beleidigungsorgie" sprach Erdogans Anwalt in der mündlichen Anhörung Anfang November. Der Anwalt von Böhmermann hielt dagegen, das Gedicht sei ein Kunstwerk und deshalb von der Kunstfreiheit geschützt. Außerdem sei es viel zu unsinnig, um überhaupt beleidigend zu sein.

Auf einem ganz anderen Blatt steht die Frage, ob Böhmermann Erdogan durch sein Schmähgedicht im strafrechtlichen Sinne beleidigt hat. Das hatten die Gerichte im vergangenen Jahr bereits verneint.

