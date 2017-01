Stand: 19.01.2017 17:22 Uhr

Blindgänger in Hamburg entdeckt

In Harburg und Wilhelmsburg hat die Hamburger Feuerwehr am Donnerstag gleich zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Kampfmittelräumdienst bereitet gerade in Hamburg-Wilhelmsburg die Entschärfung des Blindgängers vor. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg liegt an den Bahnschienen, rund um die Straßen Rothenhäuser End und Thielenstraße ist ein Sperrradius von 300 Metern eingerichtet worden. Dort müssen die Menschen die Häuser verlassen und Anwohner in einem Radius von einem Kilometer sollen laut Hamburger Feuerwehr Fenster und Türen geschlossen halten. Gegen 19 Uhr soll die Bombe entschärft werden.

Der Fernverkehr wird am Donnerstag ab etwa 18.30 Uhr zwischen Harburg und Hauptbahnhof unterbrochen. Gleiches gilt für den S-Bahnverkehr der Linien S3 und S31 zwischen Hammerbook und Harburg-Rathaus. Ab 17.45 Uhr halten die Züge der S-Bahnlinien 3 und 31 nicht mehr in der Haltestelle Wilhelmsburg an, teilte die Bahn mit.

Weiterer Blindgänger in Harburg entdeckt

Im Lotsekanal in Hamburg-Harburg ist am Donnerstag eine 2000 Pfund schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Eine Gruppe von Gewerbetauchern habe bei einem Tauchgang im Binnenhafen einen verdächtigen Gegenstand entdeckt und die Feuerwehr über einen möglichen Bombenfund informiert, teilte ein Sprecher der Hamburger Polizei mit. Taucher der Feuerwehr bestätigten, dass es sich bei dem verdächtigen Objekt um eine US-amerikanische Fliegerbombe handelt. Wie NDR 90,3 berichtet, wird die Bombe am Veritas-Kai in Harburg am Freitag entschärft.

Weitere Informationen Hamburgs Bombensucher: Noch 100 Jahre Arbeit Die Feuerwehr Hamburg betreibt die größte Luftbildauswertungsstelle Deutschlands. 11.000 Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg hat sie schon aufgespürt - mindestens 3.000 werden noch gesucht. (10.07.2016) mehr Fliegerbombe in Hammerbrook ist entschärft In Hamburg ist am Dienstagabend auf einer Baustelle in Hammerbrook ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Hunderte Menschen mussten evakuiert werden. (11.01.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.01.2017 | 17:00 Uhr