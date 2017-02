Stand: 24.02.2017 19:03 Uhr

Bergedorf: Brand in Flüchtlingsunterkunft

In einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Bergedorf ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Ein Gebäude in der Anlage am Curslacker Neuen Deich wurde durch die Flammen zerstört. Wie NDR 90,3 berichtete, befanden sich keine Menschen in dem Haus. Ein Mann wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, sonst gab es keine Verletzten. Rund 50 Feuerwehrleute brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Verdächtige festgenommen

Noch während der Löscharbeiten nahmen Polizisten eine 31-jährige Frau fest - sie steht unter Verdacht, das Feuer gelegt zu haben. Die Verdächtige ist selbst Bewohnerin der Unterkunft. Offenbar ist die mutmaßliche Täterin der Polizei bereits wegen Brandstiftung bekannt und vermutlich psychisch krank. Einen politischen Hintergrund schließen die Beamten aus.

Feuerwehr löscht Brand in Flüchtlingsunterkunft











Auf dem Gelände stehen mehrere Holzhäuser. In der Anlage des Betreibers fördern & wohnen mit einer Kapazität von 580 Plätzen sind unter anderem viele Familien aus Afghanistan und dem Irak untergebracht.

Weitere Informationen Keine Hinweise auf Brandstiftung in Bergedorf Nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Bergedorf hat die Polizei keine Hinweise auf Brandstiftung gefunden. Möglich seien ein technischer Defekt oder menschliches Versagen. (25.12.2016) mehr Flüchtlinge in Hamburg Viele Flüchtlinge suchen Schutz in Hamburg. NDR.de sammelt hier Nachrichten, Reportagen und Interviews zum Thema Flüchtlinge in Hamburg. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.02.2017 | 18:00 Uhr