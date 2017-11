Stand: 15.11.2017 20:45 Uhr

Behörde stellt "Schwer-in-Ordnung-Ausweis" aus

Die Idee der 14-jährigen Hannah aus Pinneberg setzt sich durch: Die Schülerin mit Down-Syndrom hatte ihren Schwerbehindertenausweis in einen "Schwer-in-Ordnung-Ausweis" umgewidmet und bekommt dafür nicht nur viel Lob sondern auch Nachahmer. Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) gab am Dienstagabend in der Sendung "Treffpunkt Hamburg" bei NDR 90,3 bekannt, dass der "Schwer-in-Ordnung"-Ausweis nun auch in Hamburg zu bekommen sei. Ein behinderter Junge habe einen entsprechenden Antrag beim Hamburger Versorgungsamt gestellt und sie wolle diesen genehmigen.

Behörde will "unbürokratisch reagieren"

"Das zeigt deutlich: Menschen mit Behinderung empfinden sich als ganz normale Menschen, als Teil dieser Gesellschaft, und sie haben keine Lust von Dritten immer als eine bestimmte Gruppe klassifiziert zu werden", sagte die Senatorin. Der offizielle Schwerbehindertenausweis wird nach Angaben der Behörde aber weiterhin benötigt. Dennoch wolle die Verwaltung unbürokratisch auf die "herzerweichende Geschichte" reagieren, sagte ein Sprecher.

Treffpunkt Hamburg: Thementag Inklusion NDR 90,3 - Treffpunkt Hamburg - 14.11.2017 20:00 Uhr Autor/in: Straehler-Pohl, Jörn Was hat sich schon verändert für Menschen mit Behinderungen? Am Thementag Inklusion bei NDR 90,3 kommen Betroffene und Sozialsenatorin Melanie Leonhard zu Wort.







Wie das Begleitdokument gestaltet werden soll, sei noch offen, sagte die Senatorin. Den geänderten Namen werde er auf jeden Fall tragen.

Leonhards Reaktion eine "coole Idee"

Hannahs Mutter zeigte sich sehr überrascht, dass Hannahs Idee so viel bewirkt hat. "Sie hat toll etwas auf den Weg gebracht", sagte sie. Den Vorstoß der Senatorin bezeichnete die Frau als "coole Idee". Die Schülerin hatte in der Herbstausgabe des Magazins "Kids Aktuell" des gemeinnützigen Hamburger Vereins Kids Hamburg - Kontakt- und Informationszentrum Down-Syndrom - ihren Wunsch kundgetan. Sie finde, dass Schwerbehindertenausweis nicht der richtige Name für ihren Ausweis sei. Stattdessen hat sie vor Augen, wie sie ihr selbstgestaltetes Dokument stolz dem Busfahrer und ihren Eltern zeigt.

