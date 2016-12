Stand: 22.12.2016 21:22 Uhr

Autobahn-Deckel für die A 7 nimmt Gestalt an

In Schnelsen ist am Donnerstag ein Bauabschnitt des Autobahndeckels für die A 7 abgeschlossen worden. Hamburgs Verkehrssenator Frank Horch (parteilos) lobte bei der Präsentation den schnellen Baufortschritt. Das Tempo unterstreiche die Tatsache, mit welch perfekter Planung dort gearbeitet werde. Ein Sprecher des Baukonsortiums "Via Solutions Nord" betonte, man bemühe sich, die Verzögerungen aus der Planungsphase aufzuholen.

Bau von A-7-Deckel kommt voran Hamburg Journal - 22.12.2016 19:30 Uhr Der Bau des Autobahndeckels für die A 7 kommt voran. Nach Fertigstellung des Rohbaus für den ersten Abschnitt lobte Verkehrssenator Frank Horch die Ausführung.







2.500 Betonmischer-Ladungen werden verbaut

Der nun fertiggestellte Rohbau erstreckt sich über 550 Meter. Erst im September hatten Arbeiter die erste Decke für den Lärmschutztunnel gegossen. In Schnelsen werden bis zur Fertigstellung 2.500 Betonmischer-Ladungen verbaut. Nur mit Mühe habe man genügend Facharbeiter zusammenbekommen.

Eröffnung des ersten Tunnels 2017

Der komplette Tunnel soll nach Angaben von "Via Solutions Nord" im kommenden Herbst freigegeben werden. Zunächst sollen zwei Spuren pro Richtung befahrbar sein. Parallel dazu sollen die Arbeiter einen zweiten Tunnel bauen. Am Ende sollen beide Röhren je drei Fahrspuren bekommen.

Die Bauarbeiten sind Teil des großen Ausbaus der Autobahn 7. Sie wird vom Hamburger Elbtunnel bis zum Dreieck Bordesholm auf rund 70 Kilometern Länge erweitert. Vom Elbtunnel bis zum Autobahnkreuz Hamburg-Nordwest wird die Fahrbahn achtspurig, danach Richtung Norden bis Bordesholm sechsspurig. In Hamburg werden zudem wie in Schnelsen auch in Stellingen und Altona Lärmschutztunnel gebaut.

