Stand: 15.03.2017 10:42 Uhr

Auszeichnung für den Hamburger Flughafen

Der Hamburger Flughafen ist als bester Regionalflughafen Europas ausgezeichnet worden. Der renommierte "Skytrax World Airport Award" geht damit schon zum dritten Mal nach Hamburg. Auch weltweit rutscht der Hamburg Airport Helmut Schmidt in der Beliebtheit deutlich nach vorne. Hamburg landet international auf Platz 27, im Vorjahr belegte die Hansestadt noch Rang 40. Beliebtester Flughafen weltweit ist Singapur, dahinter folgt Tokio.

Hinter München und Frankfurt

"Die Auszeichnung ehrt uns sehr", sagte Flughafenchef Michael Eggenschwiler bei der Preisverleihung in Amsterdam. Innerhalb Deutschlands ist Hamburgs Flughafen übrigens beliebter als die meisten anderen Airports. Nur München und Frankfurt schnitten bei den Umfragen unter Passagieren besser ab.

Die Passagiere haben entschieden

Die Vergabe des Preises basiert ausschließlich auf unabhängigen Passagierbefragungen. Wie gut ist der Flughafen an den öffentlichen Nahverkehr und die Stadt angebunden? Wie lange muss man an der Sicherheitskontrolle warten? Wie freundlich ist das Personal oder wie teuer das Essen in den Flughafen-Restaurants? Fragen wie diese haben in den vergangenen Monaten rund 14 Millionen Fluggäste weltweit beantwortet.

