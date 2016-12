Stand: 28.12.2016 18:00 Uhr

Asklepios: Probleme mit Leukämie-Station

Der Klinikkonzern Asklepios hat Ärger mit seiner Spezialstation für Leukämie-Patienten in Hamburg-St. Georg. Wie erst jetzt auf eine Anfrage der Linksfraktion bekannt wurde, musste die Station wegen Problemen mit Schimmel-Pilzen im August geschlossen werden. Die Station war erst vor einem Jahr eröffnet worden, dort sollte die Luft so keimfrei sein, dass sich schwer kranke Patienten trotz ihres schwachen Immunsystems überall frei bewegen können. Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) sprach damals von gut investiertem Geld. Ihre Behörde hatte den Bau mit rund drei Millionen Euro unterstützt.

Schimmel in Patientenzimmern

Im April jedoch zeigten Messungen, dass in einzelnen Patientenzimmern Schimmel-Sporen in der Luft zu finden sind. Weil Asklepios das Problem nicht in den Griff bekam, wurde die Station im August komplett geschlossen und die Patienten in andere Zimmer verlegt.

"Es ist ein Desaster, wenn mit mehreren Millionen an Steuergeldern eine neue Station gebaut wird, um hinterher festzustellen, dass der eigentliche Zweck der Maßnahme verfehlt wurde" sagte Deniz Celik, gesundheitspolitischer Sprecher der Hamburger Linken. Die Gesundheitssenatorin müsse die weitere Verwendung von öffentlichen Geldern unverzüglich stoppen und sorgfältig prüfen, ob für den entstandenen Schaden der Klinikbetreiber oder die beteiligten Baufirmen aufkommen müssten. Alles andere sei ein unverantwortlicher Umgang mit Steuergeldern.

Klinik: "Keine Gefahr für die Patienten"

Eine Gefährdung der Patienten bestand laut Klinik-Konzern auf der Station nicht. Er will die Station Mitte nächsten Jahres wieder öffnen. Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass Asklepios Ärger mit der Abteilung für Hämatologie, Onkologie und Stammzell-Transplantion hat: Im Oktober wurde ein Brandbrief von Ärzten bekannt, in dem sie sich über massive Arbeitsüberlastungen beschwerten.

Weitere Informationen Asklepios-Kliniken werden überprüft Den Asklepios-Kliniken werden Personalmangel und Hygiene-Missstände vorgeworfen. Nun reagiert Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks und ordnet eine Sonderprüfung an. (21.12.2016) mehr Hamburg hat kaum Mitspracherechte bei Asklepios Obwohl Hamburg mit rund 25 Prozent an Asklepios beteiligt ist, hat die Stadt praktisch kein Mitspracherecht. Über den Wirtschaftsplan kann der Klinikbetreiber offenbar allein entscheiden. (17.12.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.12.2016 | 22:00 Uhr