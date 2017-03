Stand: 11.03.2017 14:43 Uhr

Anwohner wollen Elbe-Radweg verhindern

Gegen den geplanten Radweg auf dem Elbstrand in Övelgönne wollen Anwohner ein Bürgerbegehren anstoßen. Laut "Hamburger Abendblatt" will die Initiative für den Erhalt des Strandes kämpfen. Dafür braucht sie 6.000 Unterschriften, das sind drei Prozent der wahlberechtigten Einwohner im Bezirk Altona. Am 15. Mai will das Bezirksamt zu einer Info-Veranstaltung zum Radweg einladen.

Rot-Grün in Altona hält am Radweg fest

Gegen den Widerstand der Opposition halten SPD und Grüne in Altona grundsätzlich an der Idee des Elbe-Radweges fest. Ende Februar hatten sie sich in der Bezirksversammlung durchgesetzt: Demnach sollen die Vorplanungen für den Radweg verändert - aber nicht aufgegeben werden. Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank von den Grünen hatte sich im Gespräch mit NDR 90,3 gegen die Forderungen aus ihrer eigenen Partei gestellt.

Gefährliche Begegnungen auf Fußweg

Bislang ist der Elbe-Radweg in Övelgönne durch einen offenen Strandabschnitt unterbrochen. Es gibt oberhalb des Strands nur einen für den Radverkehr gesperrten Fußweg entlang der ehemaligen Lotsenhäuser, der häufig widerrechtlich von Radfahrern genutzt wird - was zu gefährlichen Begegnungen mit Fußgängern auf dem nur zwei Meter breiten Streifen führt.

Befürworter versprachen sich optische Aufwertung

Bisherige Planungen sahen vor, den Weg für Radfahrer und Fußgänger vor dem Café "Strandperle" zu verschwenken, damit man noch im Elbsand sitzen kann. An beiden Strandzugängen sowie an dem Café sollten außerdem Sitzstufen geschaffen werden. Die Befürworter versprachen sich davon auch eine optische Aufwertung, weil man aus Richtung Museumshafen dann nicht mehr direkt auf die Steinschüttung blicke.

