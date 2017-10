Stand: 19.10.2017 18:41 Uhr

Alter Elbtunnel: Oströhre ist fast fertig

Als der St. Pauli Elbtunnel 1911 seinen Betrieb aufnahm, war er der erste Unterwassertunnel auf dem europäischen Kontinent und eine technische Sensation. Aber seither hat sich vieles verändert, so befanden sich damals beim Ausschachten der Röhren noch sechs Meter Erdreich über dem Tunnel. Das wurde bei der Elbvertiefung in den 80er-Jahren abgetragen. Heute schwimmt der Tunnel fast im Elbwasser und musste vor der Sanierung mit 130.000 Tonnen Steinen beschwert werden. Nach sieben Jahren Bauzeit ist die Fertigstellung der Oströhre des Alten Elbtunnels nun aber in Sichtweite.

400.000 Kacheln ausgetauscht

In den vergangenen Monaten wurde die komplette Fahrbahn rausgebrochen, um die 110 Jahre alten Stahlringe, aus denen der Tunnel besteht, zu sanieren. Der gesamte obere Teil des Tunnels ist fertiggestellt, dafür wurden 400.000 Kacheln ausgetauscht. Jetzt werden noch Wasserleitungen und ein armdickes Stromkabel verlegt und im Frühjahr 2019 wird die Oströhre wieder eröffnet.

Die Baukosten waren allein für die Oströhre von ursprünglich geplanten 15 Millionen Euro auf 60 Millionen Euro angestiegen. Nach jahrelanger Kritik an diesen explodierenden Baukosten scheint die Hamburg Port Authority dieses Problem nun im Griff zu haben. "Die seit zwei Jahren eingeplanten knapp 60 Millionen Euro reichen aus", sagte Projektleiter Hartmut Gräf dem NDR Hamburg Journal.

Die Weströhre folgt 2019

Nach der Eröffnung der Oströhre Anfang 2019 kommt die Weströhre dran. Theoretisch bräuchte man hier nur die Planungen der sanierten Röhre zu übernehmen. Allerdings drohen Überraschungen, denn die Erschütterungen durch die Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg auf das benachbarte Werftgelände von Blohm und Voss haben die Weströhre beschädigt. Das haben erste Probebohrungen nun bestätigt, aber keiner weiß genau, in welchem Zustand die Weströhre ganz konkret ist und das könnte die Frage nach den Baukosten dann doch noch einmal spannend machen.

