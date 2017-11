Stand: 08.11.2017 13:04 Uhr

A-7-Deckel bei Schnelsen wird viel später fertig

Der Bau des A-7-Lärmschutztunnels in Hamburg-Schnelsen verzögert sich massiv. Statt den Abschnitt wie erwartet Ende 2018 fertigzustellen, benötige man dafür noch bis zum Sommer 2019, wie das Baukonsortium Via Solutions am Mittwoch mitteilte.

55.000 Euro Strafe pro Tag

Auf ein konkretes Eröffnungsdatum wollten sich die verantwortlichen Ingenieure nicht festlegen. Das könne man erst sagen, wenn man sehe, welche Fortschritte die Bauarbeiten machten. Auf das Baukonsortium kommen durch die Verzögerungen hohe Kosten zu: Die Vertragsstrafe bei Nichteinhaltung des Termins beträgt 55.000 Euro pro Tag.

Nicht nur technische Probleme

Als Grund für die Verzögerung nannte Via Solutions zum einen unvorhersehbare technische Schwierigkeiten. Es sei komplizierter als gedacht, alle drei geplanten Lärmschutztunnel in Schnelsen, Stellingen und Altona aufeinander abzustimmen. Denn sie sollen zentral von der Tunnelleitstelle gesteuert werden.

Mehr Beleuchtung nötig

Hinzu kommen Lieferengpässe bei einigen Spezial-Bauteilen und schwierige Bodenverhältnisse. Außerdem hätten sich während des Bau der Röhre die Sicherheitsauflagen erhöht: Der Tunnel in Schnelsen muss bei Nacht besser beleuchtet werden als ursprünglich geplant. Das bedeutet Mehrarbeit für Ingenieure und Bauarbeiter.

Der Bau des Deckels in Schnelsen ist Teil des umfassenden Ausbaus der A 7 in Hamburg und Schleswig-Holstein.

