Manche Leute nutzen die Ferienzeit, um endlich mal Proust ganz durchzulesen oder sich den "Zauberberg" nochmal vorzunehmen. Andere bevorzugen im Urlaub Unterhaltungslektüre. Die kann so leicht wie ein Rosamunde-Pilcher-Film sein oder auch mal ernste Thema mit Humor vermitteln.

Ernstes Thema mit Humor

Zoe hat keinen Kontakt zu ihrer Mutter Gina, seitdem sie vor zehn Jahren im Streit auseinander gegangen sind. Und dann bekommt Zoe ausgerechnet an ihrem Hochzeitstag einen Anruf: Gina ist verhaftet worden.

Zoe lässt die Hochzeit platzen - was auch noch andere Gründe hat, die man erst viel später erfährt - und holt ihre Mutter auf der Polizeiwache ab. Gina ist völlig verändert, irgendwie verwirrt und offensichtlich hilfsbedürftig - so dass sich Zoe verpflichtet fühlt, sich um sie zu kümmern. Allmählich wird klar, dass Gina an einer frühen Form von Alzheimer leidet und dass die beiden nicht mehr viel Zeit haben, ihre Vergangenheit auszuarbeiten.

Ziemlich viel Drama auf 400 Seiten, und trotz des Themas bleibt es leicht konsumierbare Lektüre - aber Katie Marsh hat schon mit ihrem Debütroman bewiesen, dass sie in bester britischer Tradition einen gelungenen Mix aus Herzschmerz, Humor und ernsthaften Inhalten schreiben kann.

Du erinnerst mich an morgen

von Katie Marsh

Diana Verlag

432 Seiten

ISBN: 978-3-453-29190-4

Preis: 12,99 Euro

Liebe, Landschaft, Familiengeheimnis

Anne Sanders ist eine der wenigen deutschen Autorinnen, die den unaufgeregten Stil englischer Unterhaltungsromane ziemlich gut trifft. Für die Rosamunde-Pilcher-Stimmung hilft es natürlich, dass die Bücher auch in Großbritannien spielen - in diesem Fall auf einer kleinen Insel vor der Küste Schottlands. Isla muss mit 32 Jahren in ihr Elternhaus zurückkehren, weil sie sich von ihrem Freund und der gemeinsamen Wohnung getrennt hat.

Es ist ein schwerer Weg zurück in die Vergangenheit, deren Enge sie einst entflohen ist. Die Beziehung zu ihrem Vater ist schwierig und dann ist da noch Islas Jugendliebe Finn, der - man ahnt es - eigentlich doch der Richtige gewesen wäre. Bevor Finn und Isla sich wieder annähern, muss natürlich noch ein Familiengeheimnis gelüftet werden. Viel Landschaft, viel Klischee, wenig Action - dieses Buch ist genauso entspannend wie ein Pilcher-Sonntagabendfilm.

Mein Herz ist eine Insel

von anne Sanders

Blanvalet Verlag

384 Seiten

ISBN: 978-3764505936

Preis: 14,99 Euro

Rom und die Liebe

Drei Paare, die Stadt Rom und die Liebe sind die Protagonisten dieses Romans. Alec und Megan haben sich einst in Rom kennengelernt, inzwischen ist ihnen die Liebe im Ehealltag abhanden gekommen - kann die Stadt ihre Gefühle wieder aufleben lassen? Alice will eigentlich in Florenz ihren Verlobten treffen, verliebt sich aber beim Zwischenstopp in Rom in einen jungen Engländer. Contance will die Asche ihres verstorbenen Mannes in den Tiber streuen, zusammen mit ihrer Schwägerin Lizzie. Für all diese sechs Menschen hält Rom viele Überraschungen bereit.

Der Autor Mark Lamprell schafft es, die Fäden so zu spinnen, dass auch die Leser immer wieder überrascht werden. Wegen der verschiedenen Charaktere bekommt der Roman auch einen wechselnden Erzählton – die älteren Damen sorgen für britische Betulichkeit, das amerikanische Ehepaar für bissigen Witz, die jungen Liebenden für ordentlich Romantik. Etwas gewöhnungsbedürftig ist der Geist der Liebe, der sich ab und an zu Wort meldet - aber Romfans werden vielleicht gerade daran Gefallen, wie dieser Geist der Liebe die Stadt beschreibt. So oder so: perfekte Urlaubslektüre.

Via dell'Amore - Jede Liebe führt nach Rom

von Mark Lamprell

Blanvalet Verlag

320 Seiten

ISBN: 978-3764506179

Preis: 14,99 Euro

