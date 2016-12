Stand: 24.12.2016 12:46 Uhr

Heute geht der "Gruß an Bord"

Auch heute Abend wird der NDR in der Radiosendung "Gruß an Bord" wieder Nachrichten an Seeleute in aller Welt übermitteln - und Grüße der Schiffsbesatzungen in ihre Heimat. Aufgezeichnet wurden die Grüße an die Seeleute bei zwei "Gruß an Bord"-Veranstaltungen in der Adventszeit: am 4. Dezember im Kulturspeicher im Wilhelminengang in Leer und am 11. Dezember in der Hamburger Seemannsmission "Duckdalben". Angehörige und Freunde hatten dort die Möglichkeit, ihren Lieben auf See ein frohes Fest und ein gutes, neues Jahr zu wünschen. Die Sendung "Gruß an Bord" war zu Weihnachten 1953 das erste Mal im Radio zu hören. Sie ist damit eine der ältesten noch bestehenden Radio-Sendungen der Welt.

NDR Info und NDR 90,3 senden die Grüße von 20.05 Uhr bis 22 Uhr. Anschließend folgt von 22 bis 23 Uhr die Übertragung einer evangelischen Christmette aus der St. Johanniskirche in Hamburg-Altona. Von 23.05 bis 24 Uhr wird "Gruß an Bord" auf NDR Info, NDR Info Spezial und über Kurzwelle fortgesetzt. Die Livestreams finden Sie hier: NDR Info, NDR 90,3 und NDR Info Spezial.

Einen Mitschnitt der Sendung finden Sie auf dieser Seite und in der NDR Mediathek. Aus rechtlichen Gründen sind die Musiktitel hier leider stark verkürzt. Wir bitten um Verständnis.