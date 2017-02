"Agent Orange": Vietnams junge Opfer

Vergiftetes Leben

Long Thanh wurde Jahrzehnte nach dem bis 1975 andauernden Vietnamkrieg geboren. Trotzdem spürt er die Folgen des Krieges noch am eigenen Leib. Inzwischen ist er 15 Jahre alt, sein Körper ist aber kaum größer als der eines Dreijährigen. Der Junge aus Dong Ha in der Provinz Quang Tri ist mit schweren körperlichen Behinderungen zur Welt gekommen. In der Region in der Mitte Vietnams hatte die US-Luftwaffe in den 1970er-Jahren die meisten "Agent Orange"-Einsätze geflogen. Viele Jahre später arbeitete Long Thanhs Vater während seines Wehrdienstes im Jahr 1989 auf einem Feld, auf dem er mit dem Gift in Berührung kam.