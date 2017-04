Am kommenden Wochenende sind die Schleswig-Holsteiner aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Zum Ende hin ist der Wahlkampf noch einmal spannend geworden: Neue Umfragen sehen die CDU erstmals in diesem Jahr vor der regierenden SPD. Würde bereits an diesem Sonntag gewählt, bekäme die CDU laut ARD-Umfrage 32 und die SPD 31 Prozent. Den Ergebnissen der Umfrage zufolge hätten nur diese beiden Parteien die Chance, den Ministerpräsidenten zu stellen. Heute und morgen stehen deshalb die Spitzenkandidaten von CDU und SPD live im Schleswig-Holstein Magazin Rede und Antwort.

Günther und Albig beantworten Fragen der Zuschauer

Am Sonnabend stellt sich Daniel Günther von 19.30 bis 20 Uhr live den Fragen der Moderatoren Julia Stein und Stefan Böhnke - und auch Fragen von Zuschauern aus dem ganzen Land. Es geht dabei unter anderem um die Bildungspolitik, die Infrastruktur, Energiewende und innere Sicherheit.

Am Sonntag kommt der amtierende Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) ebenfalls in Studio. Zuvor hatten sich er und Günther bereits ein Rede-Duell auf NDR 1 Welle Nord und in der Wahlarena im NDR Fernsehen geliefert.