Große Wünsche, kleine Träume

In die Wohnung der Schümanns ist eingebrochen worden. Es wurde Schmuck im Wert von 20.000 Euro entwendet, alles Erbstücke seiner Frau, gibt Sven Schümann an. Da die Wohnung nicht gerade auf reiche Beute schließen lässt, muss der Täter ganz gezielt nach dem Schmuck gesucht haben. Als ein Juwelier im 14. Kommissariat meldet, dass gerade eine Kundin versucht, Schmuck zu verkaufen, scheint der Fall gelöst. Dirk Matthies und Anna Bergmann nehmen noch im Juweliergeschäft die hochschwangere Marina Hill vorläufig fest.

Marina Hill, eine alte Bekannte von Dirk, beteuert, den Schmuck von einem Freier geschenkt bekommen zu haben. Sie behauptet zudem, den Namen des Freiers nicht zu kennen. Eine wenig glaubwürdige Geschichte, aber als Täterin kommt die hochschwangere Marina nicht in Betracht.

Als Anna und Dirk die Familie Schümann unter die Lupe nehmen, fällt ihnen eine Ungereimtheit auf. Tessa Schümann erzählt, dass sie und ihr Mann endlich ein Kind zur Adoption bekommen haben. Eine Überprüfung ergibt, dass Schümann vor zehn Jahren zu drei Jahren Haft wegen Drogenhandels verurteilt wurde. Kaum anzunehmen, dass er bei der Vorstrafe die Genehmigung zur Adoption bekommen hat.

Überraschend taucht Ingolf Larssen im Kommissariat 14 auf und behauptet, den Einbruch in eine Lagerhalle begangen zu haben. Nur kann er nicht sagen, wann er eingebrochen ist und was er mitgehen ließ. Harry Möller und Mads Thomsen schauen sich das Lagerhaus und vor allem den Besitzer Klaus Remcke näher an.

Anna Bergmann erlebt ebenfalls eine Überraschung. Ihr Freund Hendrik, den sie auf hoher See vermutet, steht in Kapitänsuniform vor dem Kommissariat und will sich mit ihr für den Abend verabreden. Hannes Krabbe bietet Anna an, am kommenden Tag für sie den Streifendienst zu übernehmen. Anna nimmt dankend an. Und Hannes hat so eine Ausrede, warum er nicht an der Aufnahmeprüfung für die Schlichtergruppe der Hamburger Polizei teilnehmen kann.