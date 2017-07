30 Jahre Großstadtrevier

Im deutschen Fernsehen gibt es nur sehr wenige Fernsehserien, die es so weit geschafft haben: Das Großstadtrevier präsentiert die 30. Staffel! Und zementiert damit einmal mehr seinen Titel als DIE Kultserie des deutschen Fernsehens.

Wie konnte die Serie so lange überleben, was könnte das Geheimnis ihres andauernden Erfolgs sein? Dieser Frage ist der Autor Ulfert Becker nachgegangen und hat dafür mit dem aktuellen Cast, ehemaligen Darstellern der Serie sowie Gaststars (und solchen, die es noch werden möchten) gesprochen. Die Dokumentation geht dem "Phänomen Großstadtrevier" mit Anekdoten, Hintergrundberichten, Insiderstorys, historischem Dokumaterial und ausgewählten Ausschnitten aus den insgesamt 400 Folgen des Evergreens auf den Grund. 30 Jahre Kult - Made in Hamburg!