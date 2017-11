Donald Trumps Reisetagebuch (2): Asien

extra 3 - 08.11.2017 22:50 Uhr Autor/in: Tobias Döll

US-Präsident Trump ist wieder auf Klassenfahrt, diesmal in Asien. Die erste Station war Japan. Für die Japaner ein großes Ereignis. Endlich gab's mal was, was noch verstrahlter ist als Fukushima.