12.04.2017 22:50 Uhr

Moments of UN-Weltsicherheitsrat; Schlegl in Aktion: Rettet die Banken; Bildungspolitik-Experte Heinz Strunk; extra 3 Classix: Rauchen im Auto; Realer Irrsinn: Nicht nutzbare Umgehungsstraße in Heringen und vieles mehr - Christian Ehring zeigt den Irrsinn der Woche. mehr