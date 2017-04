Der Berliner Fotograf Benjamin "Ben" Jaworskyj hat schon die entlegendsten Winkel der Erde bereist. Doch dieses Mal macht Ben sich auf die Suche nach den besten Fotomotiven in Norddeutschland. In der zweiten Folge von "Der Abenteuerfotograf" erkundet er landschaftlich reizvolle Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern.

Wertvolle Tipps für Hobbyfotografen

Der Profifotograf startet seine Reise im Müritz Nationalpark, reist weiter über die Feldberger Seen und das Peenetal bis an den Bodden. Dabei erlebt Ben Jaworskyj die beeindruckende Naturkulisse des Landes. Anhand unterschiedlicher Motive erklärt er, mit welchen Einstellungen und Tricks auch Hobbyfotografen gute Aufnahmen gelingen.