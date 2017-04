Der Berliner Fotograf Benjamin "Ben" Jaworskyj hat schon die entlegendsten Winkel der Erde bereist. Doch dieses Mal macht Ben sich auf die Suche nach den besten Fotomotiven in Norddeutschland. In der ersten Folge von "Der Abenteuerfotograf" erkundet er den Harz. Die Reise beginnt an der Rappbodetal-Sperre und geht über Thale bis hin zum Nationalpark Harz und zuletzt auf den Brocken.

Nützliche Tipps für Hobbyfotografen

Der Profifotograf wandert durch einsame Waldgebiete, erforscht verlassene Orte und begibt sich auf die Spur der Luchse. Dabei gibt er immer wieder Foto-Tipps und verrät viele Tricks, die es auch Hobbyfotografen ermöglichen, faszinierende Naturaufnahmen zu machen.

