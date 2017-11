Die bekannte Fernsehmoderatorin, Produzentin und Autorin wurde in Bremen geboren. Nach der mittleren Reife ging Bärbel Schäfer mit einem Tennis-Stipendium für ein Jahr in die USA. Darauf eine Ausbildung zur Hotelkauffrau. Wohl auch noch nicht das Richtige für die vielfach begabte Frau. Bärbel Schäfer studiert Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften, Kunstgeschichte und Germanistik. Nach einem Praktikum beim WDR geht es in verschiedene Redaktionen: Bärbel Schäfer moderiert zahlreiche Talkshows und Unterhaltungssendungen und gewinnt 1996 die Goldene Kamera.

Aktuell meistert sie nicht nur den Haushalt mit zwei Söhnen, sondern tourt mit ihrem neuen Buch "Meine Nachmittage mit Eva". Es geht um zwei Frauen, zwei Generationen, zwei Erfahrungswelten: Bärbel Schäfer und die 85-jährige Eva Szepesi. Eva trägt eine tätowierte Nummer auf dem Unterarm. Sie war erst elf Jahre alt, als sie allein vor den Nazis fliehen musste und schließlich nach Auschwitz gebracht wurde. Jeden Mittwoch besucht Bärbel Schäfer ihre Freundin, und die beiden sprechen über Gewalt, Schrecken und Angst, aber auch über Freundschaft, Toleranz, Geborgenheit und Respekt. Es geht in diesem Buch um eine der letzten Überlebenden eines Konzentrationslagers. Was wir von Eva lernen können und was wir nie vergessen dürfen. Bärbel Schäfer zu Gast bei Bettina Tietjen auf dem Roten Sofa.