Comics von Ralf König sind Kult. "Der bewegte Mann" war sein großer Wurf - verfilmt mit Til Schweiger und nun als Musical im Thalia Theater. Ralf König zeichnet seit Jahrzehnten witzige Geschichten mit Knollennasen-Typen - vor allem aus der bunten, schwulen Welt. Mit seinen Comics hat er auch den Homosexuellen in Deutschland in schwierigen Zeiten Selbstbewusstsein und einen Grund zum Lachen gegeben. Wie er auf seine Geschichten kommt, was er über die "Ehe für alle" denkt und was er von der Musical-Version des "bewegten Mannes" erwartet, erzählt er heute im Abendjournal Spezial.

Moderation: Daniel Kaiser