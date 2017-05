Stand: 02.05.2017 13:15 Uhr

"Rigoletto"-Generalprobe: Kartenverkauf läuft

Die Tickets für das 4. NDR Klassik Open Air am 22. Juli waren innerhalb einer halben Stunde vergriffen. Nun haben alle, die sich "Rigoletto" dennoch auf der Bühne im Maschpark in Hannover ansehen wollen, eine weitere Chance: Heute hat der Vorverkauf für die Generalprobe begonnen. Karten gibt es in vier Preiskategorien ab 35 Euro zuzüglich Gebühr, erhältlich sind sie an den bekannten Vorverkaufsstellen. Die Generalprobe am Donnerstag, 20. Juli, ab 21.30 Uhr wird zudem wieder live in den Maschpark übertragen.

Internationale Stars

Auch in diesem Jahr freut sich Hannover wieder auf international gefeierte Solisten: Stephen Costello in der Rolle des Herzogs von Mantua, Ludovic Tézier als Rigoletto und Nadine Sierra als Gilda. Sie sind auf den bedeutenden Opernbühnen dieser Welt in New York, Mailand oder Wien zu Hause und werden zusammen mit der NDR Radiophilharmonie unter der Leitung der kanadischen Dirigentin Keri-Lynn Wilson Verdis Meisterwerk im Maschpark aufführen.

Generalprobe: 4. NDR Klassik Open Air

Do. 20.07.2017 | 21.30 Uhr (Einlass 20 Uhr)

Hannover, Maschpark, Neues Rathaus (Trammplatz 2)



NDR Radiophilharmonie

Festivalchor Hannover

Keri-Lynn Wilson Dirigentin

Stephen Costello Tenor (Herzog von Mantua)

Ludovic Tézier Bariton (Rigoletto)

Nadine Sierra Sopran (Gilda)

Franz Hawlata Bass (Sparafucile)

Varduhi Abrahamyan Mezzosopran (Maddalena)

Yajie Zhang Alt (Giovanna)

Martin-Jan Nijhof Bass (Graf von Monterone)

Daniel Eggert Bass (Graf Ceprano)

Cassandre Berthon Sopran (Gräfin von Ceprano)

Matthias Winckhler Bariton (Marullo)



GIUSEPPE VERDI

"Rigoletto" - Oper in drei Akten

(Generalprobe) Tickets In meinen Kalender eintragen

Auch altbekannte Gesichter sind in diesem Jahr mit dabei: der Niederländer Martin-Jan Nijhof als Graf von Monterone, Matthias Winckhler als Marullo, Daniel Eggert (Graf Ceparone) waren auch bei "La Traviata" im vergangenen Jahr mit von der Partie. Yajie Zhang (Giovanna), Cassandre Berthon als Gräfin Ceprano, Franz Hawlata in der Rolle des Sparafucile und Varduhi Abrahamyan als Maddalena komplettieren die hochkarätige Besetzung.

"Rigoletto": Die Solisten





















Oper für alle

Das NDR Klassik Open Air bietet allen Opernfans im gesamten Maschpark wieder die Möglichkeit "Oper für alle" kostenlos zu erleben. Im vergangenen Jahr kamen über 40.000 Besucher, um die Musik und einmalige Atmosphäre zu genießen. Die Stadt Hannover überträgt die Aufführung auf zwei Video-Leinwände und macht den Park so während Generalprobe und Premiere zu einer großen Festwiese.

