Stand: 08.02.2017 12:30 Uhr

"Into Iceland"-Festival

Beim Stichwort "Island" denkt man unweigerlich an spektakuläre Naturschauspiele, an Vulkane und Geysire. Und was die Musik angeht, so sind die genial verschrobenen Klänge von Björk oder die episch-düsteren Songs von Sigur Rós längst Exportschlager geworden.

Doch Islands Pop-Stars sind nur die Spitze des Eisbergs. Tatsächlich ist die Musikszene der Insel überaus rege, und auch im Bereich der Kunstmusik machen immer mehr junge Komponisten wie Anna Thorvaldsdóttir und Daníel Bjarnason oder Instrumentalisten wie Sæunn Thórsteinsdóttir und Víkingur Ólafsson international von sich reden.

Mit vereinten Kräften zum dreitägigen Festival

Für seine Erkundungsreise in die isländische Musikszene hat der NDR sich nun mit diesen Künstlern sowie ausgewiesenen Kennern und Anwälten der skandinavischen Musik wie Esa-Pekka Salonen und Geir Lysne zusammengetan und seine hauseigenen Kräfte gebündelt: Das NDR Elbphilharmonie Orchester, das neu gegründete NDR Kammerorchester, die NDR Bigband, NDR das neue werk sowie die Radioprogramme NDR Kultur und N-JOY gestalten gemeinsam ein dreitägiges Festival rund um Klassik, Jazz, Pop und Literatur aus Island. Auf dem Programm stehen dabei auch vier Uraufführungen und mehrere Deutsche Erstaufführungen.