Sendedatum: 31.01.2017 15:45 Uhr

Melanie C.: So sportlich wie nie

Elke Wiswedel und Jens Mahrhold haben Ex-Spicegirl Melanie C. mit frischem Ingwer- und Zitronentee im Studio von NDR 2 begrüßt. Die Britin war begeistert und hat bestens gelaunt über ihre Musik, das neue Album und ihre Fitness gesprochen. Außerdem hat Melanie C. im Handy-Check einige Einblicke in die Highlights ihres Smartphones gewährt und schließlich auch noch ihren aktuellen Hit "Dear Life" in einer exklusiven Unplugged-Session eingespielt. Und das alles unter den begeisterten Augen von NDR 2 Hörerin Sabrina, die ein Meet & Greet mit Melanie C. bei NDR 2 gewonnen hatte!

Melanie C. singt "Dear Life" NDR 2 - 31.01.2017 15:45 Uhr Autor/in: Kamila Klepacki Sensibel, kraftvoll und berührend: Im NDR 2 Studio sang Melanie C. - ehemals "Sporty Spice" - eine exklusive Akustik-Version ihrer aktuellen Single "Dear Life" ein.







Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Der NDR 2 Nachmittag | 31.01.2017 | 15:45 Uhr