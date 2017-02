Sendedatum: 20.02.2017 06:00 Uhr

Gewinnen Sie mit den NDR 2 Ticket-Hits!

Ponik & Petersen und Wiswedel & Mahrhold: Das ist die perfekte Kombi für Ihren Tag! In beiden Sendungen können Sie ab dem 20. Februar 2017 hochkarätige Tickets gewinnen - für Depeche Mode, Robbie Williams, Lady Gaga, Coldplay, Guns N' Roses, Bruno Mars, Udo Lindenberg, James Blunt, Lukas Graham und Ed Sheeran. Alle kommen in diesem Jahr in den Norden - und für alle können Sie bis zum 3. März Karten gewinnen.

Die Ticket-Hits am Montag, 20. Februar

Bei Ponik & Petersen - Der NDR 2 Morgen: Robbie Williams - "Love My Life"

Bei Wiswedel & Mahrhold - Der NDR 2 Nachmittag: Bruno Mars - "Just The Way You Are"

So machen Sie mit: Achten Sie auf die NDR 2 Ticket-Hits des Tages bei Ponik & Petersen - Der NDR 2 Morgen und bei Wiswedel & Mahrhold - Der NDR 2 Nachmittag! Welche Titel es sind, erfahren Sie im Programm, hier auf unserer Homepage und auf der NDR 2 Facebook-Seite. Wenn Sie den jeweiligen Titel voll ausgespielt im Programm hören, dann rufen Sie an: (01375) 95 10 95 (Festnetzpreis 14 Cent pro Anruf, aus den Mobilfunknetzen kann es teurer werden). Hinterlassen Sie auf dem Anrufbeantworter Ihren Namen und Ihre Telefonnummer.

Wenn der Titel zu Ende ist, rufen unsere Moderatoren einen zufällig ausgewählten Teilnehmer zurück - vielleicht ja Sie! Wenn Sie sich dann mit dem Namen des Künstlers bzw. der Band melden, von denen der aktuelle Ticket-Hit stammt, dann haben Sie zwei Karten für ein Konzert gewonnen!

Die genauen Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 20.02.2017 | 06:00 Uhr