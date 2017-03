Stand: 06.03.2017 16:39 Uhr

Musikfestival "Viva Altona!"

Präsentiert von NDR Info

Die zweite Ausgabe des VIVA ALTONA! Festivals möchte an die gute Stimmung der ersten Festival Edition anknüpfen. In diesem Jahr gibt es eine Reise von Spanien nach Argentinien, vom Funk zum Soul.

Freitag, 24. März: "Spanish Night"

Eine Nacht voller Sehnsuchtsmusik. Die spanische Nacht wird intensiv und rauschhaft! Gleich zwei außergewöhnliche Künstler betreten die Bühne: die aus Argentinien stammende Sängerin Lily Dahab und der spanische Flamenco Meister Rafael Cortés.

21 Uhr: Lily Dahab

Lily Dahab hat eine Stimme wie leuchtender Honig, so schrieb die Badische Zeitung. Wahrlich hat diese Stimme in den vergangenen Jahren ein ungeheuerliches Medienecho erhalten. Die musikalischen Pole der Musik liegen weit auseinander und reichen von Tango und argentinischer Folklore bis hin zu Pop und Rock. Die Klangnomadin mit ihrem bewegten Lebensweg gibt Konzerte im In- und Ausland und hinterlässt mit ihrem südamerikanischen Stilmix ein staunendes Publikum. Betörend einfühlsam wird Sie von ihrem Quartett begleitet und gleich die erste CD "nómade" wurde nach Erscheinen für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert.

22.30 Uhr: Rafael Cortés

Musiker oder Bandit? Das wird aus einem, der zur Wintersonnenwende geboren wird, so will es ein spanisches Sprichwort. Flamenco Gitarrist Rafael Cortés hat den richtigen Weg gewählt - und als ob das Leben dieses Kapitel selbst geschrieben hat - wurde just am 21. Dezember auch der große Paco de Lucia geboren. Rafael Cortés, der bereits bei den Leverkusener Jazztagen mit Paco de Lucia die Bühne geteilt hat, widmet seinem großen Vorbild sein aktuelles Bühnenprogramm blanco y negro. Unter anderem hat Rafael Cortés Musik für Kinofilme komponiert und die Fanta Vier bei einem MTV Unplugged Konzert in der Balver Höhle begleitet.

Sonnabend, 25. März: "A Moving Night"

Was bewegt uns? Musik! A Moving Night zeigt die energetische Seite der Musik. Hier kommt Druck von der Bühnenkante, hier ist Körperlichkeit und satter Sound das Motto des Abends. Und gleich zwei Bands werden dies transportieren: Die Heavytones bringen funky Sounds zwischen Pop, Rock und Jazz auf die Bühne und der Soulsänger Jeff Cascaro ist ein Schwergewicht seines Genres und haucht dem Soul neues Leben ein.

21 Uhr: Heavytones

Jede Band startet mit Songs, so auch die Heavytones: man spielt Sie nach, man empfindet Sie nach, man eignet sich diese an, ob auf Gitarre, Klavier oder nur mit der Stimme. Die Heavytones haben unzählige Songs gespielt und auch spielend begleitet. Hits der allgegenwärtigen Radiostars, oder auch Klassiker aus den Kehlen von Lionel Richie, Michael Bublé oder James Brown; dann aber auch wieder zarte Songs derer, die gerade die Bühne der Musikwelt betreten. Größer kann der Strauß an Songs nicht sein.

22.30 Uhr: Jeff Cascaro

Jeff Cascaro ist seit gut einer Dekade eine Institution in Sachen Soul Jazz in Deutschland und hat das Revival dieses Stils mit großem Selbstbewusstsein eingeläutet. All seine Alben fanden sich in den Jazz-Charts wieder. Wen wundert es, hat er doch im Studio als auch auf der Bühne die besten Musiker an seiner Seite. Sein Herz schlägt für Melodie und Groove, eben jene zwei Zutaten, die im Soul Jazz zusammenfinden. Seine Songs besitzen schöne Melodien, wie jene aus den 60er- und 70er-Jahren und ist von erdigen spunds mit Wurzeln im Blues, Soul und Funk.

Musikfestival "Viva Altona!" Zwei Nächte voll mit Jazz, Groove, Soul und Flamenco - am 24. und 25. März in der Fabrik Hamburg. Mit einer "Spanish-" sowie einer "Groovy-Night". NDR Info ist Medienpartner. Kartenverkauf: unter www.fabrik.de oder http://viva-altona.de/tickets sowie auch auf den gängigen Online Portalen zzgl. VVK Gebühren erhältlich. Hinweis: - mit den S-Bahnen S3 und S31 bis Bahnhof Altona dann 5 Minuten zu Fuß

- Buslinien M2, 621, 150, 283, 288 direkt bis Haltestelle Fabrik

In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Jazz | 24.03.2017 | 21:00 Uhr