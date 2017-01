Stand: 02.01.2017 13:38 Uhr

Silvesternacht: Kölner Polizei hat richtig gehandelt

Die Kölner Polizei hat in der Silvesternacht gezielt Hunderte Nordafrikaner überprüft und damit eine Debatte ausgelöst: Handelte es sich hierbei um "racial profiling", also das Kontrollieren nur aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe? Während die Polizei ihr Vorgehen verteidigt, kritisierte etwa Grünen-Chefin Simone Peter die Verhältnismäßigkeit beim Vorgehen der Beamten.

Ein Kommentar von Lothar Lenz, WDR

Ein Jahr ist es her, dass in Köln der Rechtsstaat kapitulierte. Vor den Augen einer völlig unterbesetzten Polizei wurden Hunderte Frauen bedrängt, begrapscht, beraubt und noch Schlimmeres. Die Täter kamen überwiegend aus Nordafrika - kaum einer konnte anschließend dingfest gemacht werden. Es war eine Schande.

Was lag also näher als diesmal mit großem Besteck an den Hauptbahnhof zu kommen - mit mehr als 1.500 Beamten, Personenkontrollen, Flutlicht und Feuerwerksverbot? Nicht noch einmal durfte das Herz der Domstadt zu einem rechtsfreien Raum werden.

Vorbeugung war bitter nötig

Aber: Was als Zeichen eines wehrhaften Rechtsstaats gemeint war und schon deshalb gerechtfertigt, das hat sich am Silvesterabend als bitter nötig erwiesen. Schon wieder kamen um die 1.000 Nordafrikaner nach Köln, die meisten von ihnen in Gruppen. Viele der jungen Männer waren alkoholisiert, manche im Auftreten äußerst aggressiv - aber diesmal wartete zum Glück genug Polizei.



Die tat, was zu tun war: Sie prüfte Personalien, sprach Platzverweise aus, nahm Einzelne fest. Ohne dieses Eingreifen hätte Köln womöglich eine Wiederholung der Gewaltexzesse vom Vorjahr gedroht. Nicht auszudenken.

Polizeigewerkschaft: "Guter Einsatz in Köln" NDR Info - 02.01.2017 12:20 Uhr Autor/in: Tim Krohn Rainer Wendt, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, verteidigt den Polizeieinsatz in Köln: Es habe kein "racial Profiling" in der Silvesternacht gegeben.







Verfehlt, den Einsatz als "rassistisch" zu diffamieren

Deshalb ist es verfehlt, den Polizeieinsatz als "rassistisch" zu diffamieren. Nur weil die Beamten potentielle Täter am Bahnhof auch nach ihrem Aussehen beurteilt und überprüft haben? Ja, wonach denn sonst? Für die Einschätzung einer Gefahrenlage braucht die Polizei immer auch Erfahrung - in Köln lag die genau ein Jahr zurück.



Nein, die Kölner Polizei hat angemessen und richtig gehandelt. Sie war zur Stelle und hat durchgegriffen. Diesmal zumindest - und hoffentlich auch nächstes Silvester.

