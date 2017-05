Stand: 07.05.2017 20:45 Uhr

Kommentar: "Albig hat sich gründlich verschätzt"

Von Claudia Spiewak, NDR Hörfunk-Chefredakteurin und Programmchefin von NDR Info

Das hatte wohl kaum jemand in dieser Deutlichkeit erwartet: Klarer Sieg nach Punkten für den Herausforderer Daniel Günther. Auch wenn die Umfragen der letzten Wochen bereits eine Aufholjagd des Christdemokraten signalisiert hatten, so ist das Ergebnis doch eine kleine Sensation. Denn der erst vor einem halben Jahr gekürte Spitzenkandidat der CDU war für viele Schleswig-Holsteiner ein politischer Nobody.

Günther setzte die richtigen Themen

Doch Günther nutzte die knappe Zeit für einen agilen und pointierten Wahlkampf. Er überzeugt im persönlichen Auftreten und setzte mit seinem Team offenbar die richtigen Themen: Schneller Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und Abkehr vom Turbo-Abitur. Das zündete, obwohl die Union selbst seinerzeit die umstrittene Verkürzung der Schulzeit an Gymnasien beschlossen hatte. Auch auf die Frage, wie er denn eine Regierungsmehrheit schaffen wolle, hatte der Spitzenkandidat im Wahlkampf eine Antwort: Jamaika, also ein Dreier-Bündnis mit FDP und Grünen. Ob sich das jetzt realisieren lässt, werden die Verhandlungen zeigen.

Rein rechnerisch ist auch eine SPD-geführte Ampel möglich. Schwer vorstellbar, dass sich die Freidemokraten dafür gewinnen lassen. Sie legten bei dieser Landtagswahl deutlich zu und sind jetzt zweistellig. Ein Erfolg, für den vor allem Wolfgang Kubicki steht. Der will den Wechsel in Kiel und ist eher bereit, den Grünen in einem CDU-geführten Bündnis entgegenzukommen, als Torsten Albig zu einer zweiten Amtszeit zu verhelfen.

Auf die Grünen kommt es jetzt an

Ankommen wird es aber vor allem auf die Grünen. Sie wollten die Fortsetzung der Küsten-Koalition und haben erneut ein ebenfalls zweistelliges Rekordergebnis erzielt - und das gegen einen negativen Bundestrend. Die Klatsche für Torsten Albig und seine Sozialdemokraten allerdings können die Grünen nicht ignorieren.

Albig hat sich gründlich verschätzt

Die Wählerinnen und Wähler in Schleswig-Holstein haben die Küsten-Koalition abgewählt, und das trotz einer ordentlichen Regierungsbilanz. Die Verantwortung dafür trägt vor allem Ministerpräsident Torsten Albig. Er hat auf den Amtsbonus vertraut und sich dabei gründlich verschätzt. Denn gerade ihm ist es offensichtlich nicht ausreichend gelungen, Wählerinnen und Wähler zu überzeugen. Zudem fehlte den Sozialdemokraten das zentrale Wahlkampf-Thema. Das 100-Euro-Versprechen für Kita-Eltern reichte nicht aus, um den Slogan "Mehr Gerechtigkeit für alle“ mit Leben zu füllen.

Schulz-Effekt war gestern

Jetzt spricht alles für einen bevorstehenden Regierungswechsel in Kiel. Für die Sozialdemokraten im Bund ist das nach dem Rückschlag im Saarland und knapp fünf Monate vor der Bundestagswahl eine weitere bittere Niederlage. Auch wenn beide Bundesländer zusammen vergleichsweise wenige Wahlberechtigte stellen, so geht es nicht nur um Zahlen, sondern auch um Stimmungen: Schulz-Effekt war gestern, das Barometer steigt, und zwar zu Gunsten von Angela Merkel und der Union. Jetzt kommt es auf Nordrhein-Westfalen an. Verliert Hannelore Kraft am kommenden Sonntag gegen CDU-Herausforderer Armin Laschet, dann könnte das eine Vorentscheidung für den Ausgang der Bundestagswahl am 24. September sein.

