Stand: 20.07.2017 15:45 Uhr

Darf's ein bisschen Mondstaub sein?

Das Auktionshaus Sotheby's versteigert in New York einen Beutel, an dem Mondstaub haftet. Neil Armstrong, der erste Mann auf dem Mond, hatte diesen Beutel mit Apollo 11 zurück zur Erde gebracht. Nun kann er ersteigert werden und bringt wahrscheinlich Millionen ein. Millionen für die Erfüllung des Traums, einmal den Mond mit Händen greifen zu können.

Eine Glosse von Kai Clement, ARD-Hörfunk-Korrespondent in New York

Es rauschen die Schwarz-Weiß-Bilder. Es knistern die Funksprüche. Diese Nacht am 20. Juli 1969 ist jeder Fernsehzuschauer ein Neil Armstrong, ein Buzz Aldrin, ein Major Tom. Wo warst du, als der erste Mensch den Mond betrat? Daran wird sich jede und jeder, der alt genug ist, erinnern. Ein Leben lang.

Denn diese Nacht steht für mehr als eine Grenzüberschreitung, für mehr als den vielbeschworenen Riesenschritt für die Menschheit. Sie ist pure Magie. Der Mensch kann über sich selbst und seinen Planeten hinauswachsen, kann in das Weltall hinaus aufbrechen - und sogar unbeschadet zurückkehren. Die ganze Welt hat daran teil. Buzz Aldrin hat später gesagt, es gehe nicht um den Wert der Felsbrocken, die sie zurückgebracht hätten, nicht um die großartigen poetischen Dinge, die gesagt wurden. Daran werde man sich nicht erinnern. Es gehe vielmehr darum, dass Menschen Zeugen dieses Ereignisses geworden seien.

Auch ein weißer Beutel mit der Aufschrift "Lunar Sample Return" war Zeuge des Ereignisse. Neil Armstrong hatte ihn in der Hand, Neil Armstrong befüllte ihn mit Mondgestein und Mondstaub. Anhaftungen sind auch heute noch davon zu sehen - von dieser ersten Handlung des ersten Menschen auf dem Moment, von dieser Anmaßung, diesem technischen Wunder. Auf zwei bis vier Millionen Dollar hat das Auktionshaus Sotheby’s den Schätzpreis für den inzwischen teils aufgeschlitzten Beutel angesetzt.

Pure Magie aber ist nicht käuflich. Sie entzieht sich dem Schätzpreis. Die erhofften Millionen stehen eher für die Hoffnungen von Millionen, zu was der Mensch alles imstande sein mag. Wer den Beutel öffnet, wird sich wundern, wie wenig schwarze Anhaftungen zu sehen sind, wie groß die Risse sind. Wie profan der Gegenstand dann doch ist. Trotz der Aufschrift "Lunar Sample Return".

Am Ende, das hat Buzz Aldrin nie so gesagt, geht es nicht um die Stoffbeutel, mit denen der Mensch auf dem Mond Gesteinsbrocken gesammelt hat. Am Ende, und das hat Buzz Aldrin so gesagt, geht es darum, dass Menschen Zeugen dieses Ereignisses geworden sind.

