Was würden wir nur ohne das iPhone machen?

Genau zehn Jahre ist es her, da hat Apple-Chef Steve Jobs großspurig angekündigt: "Heute wird Apple das Telefon neu erfinden" - und präsentierte ein Gerät, mit dem man telefonieren, ins Internet gehen und Musik hören konnte: das erste iPhone. Was damals einer Revolution gleich kam, ist für viele Menschen heute grauer Alltag.

Eine Glosse von Susanne Birkner, NDR Info

Alle Berichterstatter sind und waren sich einig: Das iPhone - eine Revolution. Auch wenn Apple nicht den Adel abschaffte, sondern nur die Tasten - selten hat ein Zehnjähriger die Welt so geprägt. Höchstens Macaulay Culkin in "Kevin allein zu Haus".

Aber eigentlich ist "Revolution" noch untertrieben. Apple und sein iPhone - das ist was Heiliges, Magie, Religion! Weltreligion sogar: Eine Milliarde wurden bisher verkauft. Weltweit nehmen Menschen Leiden und Entbehrung auf sich: Sie haben schmerzende Nacken und Finger, sie pilgern zu ihren Tempeln, den reinweißen designwunderbaren Apple Stores, sie campen dort bei Wind und Regen, um ein Telefon zu kaufen. Sie tragen in der Hosentasche so viel Wissen herum wie alle mittelalterlichen Mönche, die alle Bücher in allen Klosterblibliotheken weltweit durchgearbeitet haben, zusammen. Magie! Und gleich in seinem Geburtsjahr 2007 kürte das "Time Magazine" das iPhone zur "Person des Jahres". Jesus und Buddha haben länger gebraucht, um die Menschen zu überzeugen. Von einem "Nazareth Magazine" ist da nichts überliefert.

Leben wir in einer besseren Welt?

Zehn Jahre iPhone also. Ob die Religion genauso haltbar ist wie andere? 2.000 Jahre iPhone? Wohl kaum! Das iPhone hat die Welt trotzdem extrem verändert, in der Rekordzeit von nur zehn Jahren. Noch mal zusammengefasst für unsere kleinen Hörer: All das hier war vorher nicht möglich: Wir brauchen keinen Autoatlas mehr, nicht mal mehr ein Navi, wir nehmen einfach unser Telefon. Wir kriegen nicht mehr einen Brief pro Monat, sondern 76 Nachrichten in der Stunde (seit wir Oma in unsere Familien-WhatsApp-Gruppe aufgenommen haben). Und diese Nachrichten können wir überall lesen: im Bus, im Wald, im Urlaub.

Es wurden an manchen Orten extra Smartphone-Ampeln eingeführt, schön unten am Boden, damit auch die, die ins Telefon starren, nicht vor den Bus laufen. Es werden Kinofilme, Fernsehbeiträge und Radiointerviews komplett mit dem iPhone produziert. Mit einem Gerät! Da ist sie, die Weltformel! Das iPhone ist die Antwort auf alle Fragen: Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und warum? Und wie kriege ich jetzt die geil gefilterten Fotos aus dem Urlaub im Wald ohne Netz bei Instagram hochgeladen, während Oma gerade Fotos von jedem einzelnen Marmeladenglas schickt, das sie eingekocht hat?

Wischen statt blättern - dem iPhone sei dank!

Und auch in sozialer Hinsicht hat sich einiges getan: Wer einsam ist, kann abends mit Siri eine gepflegte Konversation führen. Wer sich dagegen wirklich in echt - draußen, in freier Wildbahn - mit jemandem verabredet, statt nur zu chatten, der sagt ganz deutlich: Ich hab' Dich lieb, so wichtig bist Du mir! Und der Touchscreen, den Apple mit dem iPhone eingeführt hat? Der ist allgegenwärtig. Jedes Smartphone sieht mittlerweile so aus wie von Apple. Stift und Tasten sind durch. Es gibt sogar Zweijährige, die mittlerweile über Kinderbücher drüberwischen, im Versuch, die Seiten umzublättern. Also, liebes iPhone: Feiere schön! Schließlich ist heute Dein erster runder Geburtstag!

