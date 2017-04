Stand: 13.04.2017 12:04 Uhr

Von der Goldmedaille zur goldenen Schallplatte von Peter Stein, NDR Info

Schauspieler Matthias Schweighöfer tut es, die Tatort-Kommissare Jan Josef Liefers und Axel Prahl auch: sie singen. Jetzt versucht sich ein weiterer Promi im Musikgeschäft: Der Gewichtheben-Olympiasieger von Peking 2008, Matthias Steiner, bringt sein erstes Schlager-Album raus.

Eine Glosse

Steiner, Steiner, Steiner, Steiner ... da war doch schon mal was mit Musik! Ach ja, "It's cool man!" Anno dazumal von Peter Steiner - allerdings nicht dem aus dem Theaterstadel - im Werbespot für einen Schokoladenhersteller aufgesagt, später dann gesungen, oder vielmehr auf ein paar Beats gesprochen.

Jetzt also Matthias Steiner! Der Gewichtheber tauscht die Hantel gegen das Mikrofon. Und man könnte sagen: "It's cool man". Wie anders als mit extremer Coolness kann man sich den Mut zu einem solchen Genrewechsel sonst erklären? Schließlich wäre Steiner nicht der erste, der sich dabei verhebt. Schon so manche Sportler meinten, singen zu müssen - und peinigten doch nur unsere Ohren. Franz Beckenbauer mit "Gute Freunde kann niemand trennen" oder - musikalisch noch wertvoller - Petar Radenkovic mit dem vielsagenden Titel "Bin i Radi, bin i König". Und das waren noch mit die erfolgreichsten Versuche.

Der Unterschied zu Beckenbauer und Radenkovic

Aber es wäre unfair, Steiner mit diesen beiden in eine Schublade zu stecken. Auch wenn der gebürtige Österreicher da inzwischen reinpassen würde, so schmal wie der einstige Koloss in den vergangen Jahren geworden ist. Nein, Steiner unterscheidet sich von den Beckenbauers und Radenkovics schon allein dadurch, dass er eben nicht über seinen Sport singt! Wie sollte das bei einem Gewichtheber auch klingen? Es wäre wahrscheinlich eine wilde Abfolge aus langgezogenem Schmerzensschrei und angestrengtem Stöhnen. Lieder voll Einsamkeit, mit Titeln wie "Muskelspiel".

Außen hart, innen weich

Steiner folgt in seinen Texten dem Mantra "Außen hart und innen ganz weich" von Herbert Grönemeyer, dem Großmeister in Sachen Genrewechsel, und singt vom Leben, von Gefühlen, ja sogar von Liebe. Seine Stimme, die er wie einst seine Muskeln professionell trainiert hat, erinnert dabei irgendwie an Hartmut Engler - der immerhin von einigen als "Berufsmusiker" bezeichnet wird. Und weil Steiner den Wettkampf nicht scheut, versucht er sich auch in dessen Paradedisziplin: der Wortungetüm-Schöpfung. Diese Wertung führt der Pur-Frontmann Engler seit Jahren mit "Funkelperlenaugen" und "Seelen aneinander reiben" unangefochten an. Da kommt Steiner mit "Zurückgeliebt" noch nicht ganz ran. Aber für einen einlullenden Auftritt in der Show von Carmen Nebel reicht es allemal.

Liebe zur Musik kam beim Klavierschleppen

Seine Liebe zur Musik, sagt Steiner, stamme übrigens aus Kindertagen. Unbestätigten Gerüchten zur Folge entdeckte er sie wieder, als er kurz nach seinem Karriereende als Gewichtheber einer Nachbarin den neuen Flügel vom Klavierhändler im vier Kilometer entfernten Industriegebiet nach Hause und in den fünften Stock getragen hat. Und das hat kein Beckenbauer, kein Radenkovic und erst recht kein Engler geschafft. Insofern wird der ehemalige Gewichtheber Steiner auch seine Musikkarriere irgendwie stemmen.

