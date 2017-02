Stand: 07.02.2017 16:14 Uhr

Reime sind der neue Renner in der Politik

Das Bundesumweltministerium hat mit seinen als PR-Aktion plakatierten "Bauernregeln" nicht nur für viel Diskussionsstoff gesorgt. Nein, es ist auf diese Weise auch zum Trendsetter geworden. Kanzlerin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer, Verkehrsminister Alexander Dobrindt und natürlich auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz müssen jetzt nachziehen ... äh, nachdichten!

Eine Glosse von Richard Berkowski

Dass man in der Regierung streitet,

das ist ein Fakt, der uns begleitet.

Und immer mischen kräftig mit

Frau Hendricks und wohl auch Herr Schmidt.

Die eine kämpft, bis dass sie umfällt,

für eine schöne, saub're Umwelt.

Der and're will, dass Landwirtschaft

Profite für den Landwirt schafft.

So weit, so gut, das kennt man schon,

doch nun kommt die Sensation.

Es wird der Streit in diesen Tagen

auf neue Weise ausgetragen.

Verwundert sehen Groß und Klein:

Frau Hendricks macht sich einen Reim.

Ja, nicht nur einen, sondern viele

und alle mit dem gleichen Ziele:

Den Bauern, diesen Umweltflegel,

trifft man mit seiner eig'nen Regel:

Steht das Schwein auf einem Bein,

dann ist der Stall ihm wohl zu klein.

Herrn Schmidt vergeht bei solchen Sachen

zuerst die Lust und dann das Lachen.

Der Bauer reißt den Arsch sich auf

und kriegt dann auch noch einen drauf.

Er legt sich krumm für die Natur

und erntet Spott und Häme nur.

Wer so dem Bauern Unrecht tut,

der weckt des Herrn Ministers Wut.

Dabei steckt in dem Reim Methode

es ist nicht einfach eine Mode,

es ist ein Weg, dem Volk zu sagen:

Beschäft'ge dich mit diesen Fragen.

Und statt das Schwein nur aufzuessen,

sollst du sein Leben nicht vergessen.

Was sich in diesem Fall bewährt,

ist näherer Betrachtung wert.

Man kann nicht nur auf Umweltsachen

einen schönen Reim sich machen.

Auch and're, die nicht völlig doof sind,

gehen diesen Weg - vielleicht Herr Dobrindt:

Der müsste sich nicht lange zieren

und könnt' zum Beispiel plakatieren:

Wer uns die Straßen hier versaut,

der zahlt in Zukunft eine Maut.

Die neusten Straßenausbaupläne

zahlt der Pole und der Däne.

Das liest sich gut, das leuchtet ein,

so soll die Politik doch sein.

Auch klingt im Reim viel schöner schon

die Obergrenzendiskussion.

Seehofer sagt es voll Genuss:

Zweihunderttausend, dann ist Schluss.

Und kommt auch einer nur zu viel,

dann kriegt er eben kein Asyl.

Versöhnlicher klingt auch seit gestern

in Reimesform der Streit der Schwestern:

Die CDU würd's gerne hören,

dass CSUler Treue schwören.

Die Merkel ist die Spitzenfrau,

in Bayern glaubt das keine Sau.

Doch um des lieben Friedens willen,

wählt man sie halt und flucht im Stillen.

Mit Reimeslust und Bauernregel

erreicht man locker Stammtischpegel.

Hier ist man schlau, hier darf man's sein

und macht sich einfach einen Reim.

Und auch vom rechten Rand-Gelichter

brüllt bisher niemand: Lügendichter!

Ein Reim ist schön und - ja, das glaub' ich -

ein Reim ist einfach massentauglich.

Drum fang ich jetzt zu warten an

auf ein gereimtes Wahlprogramm.

Und nur die SPD schaut kläglich:

Ein Reim auf Schulz? Leider unmöglich.

