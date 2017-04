Stand: 07.04.2017 16:22 Uhr

Nivea weiß, wie ein Shitstorm geht

Mit einer Internet-Kampagne unter dem Motto "White is purity" ("Weiß ist Reinheit") hat der Kosmetikkonzern Beiersdorf einen Shitstorm im Internet ausgelöst. Die Werbung ist inzwischen gelöscht, der Imageschaden bleibt.

Eine Glosse von Udo Schmidt, NDR Info

"White is purity" ("Weiß bedeutet Reinheit") - früher, in Deutsch-Südwest, wäre das unwidersprochen über die Schreibtische der Kolonialbehörde gegangen. "White is purity" - was denn sonst? Schwarz vielleicht? Und wenn schon schwarz, dann "Keep it clean, keep it bright" ("Halte sie sauber, halte sie hell"), so nämlich die zweite Textzeile der Beiersdorf-Deo-Werbung, die jetzt im Internet mit Wut und Häme bedacht wurde.

Weiß ist nicht gleich Weiß

"Weiß bedeutet Reinheit", das macht sich in einer Zeit nicht mehr ganz so gut, in der politisch korrektes Verhalten, also beispielsweise antirassistisches Verhalten, richtig, erforderlich, manchmal auch schlicht überlebensnotwendig ist. Wer Weiß rein findet, gehört eben nicht mehr dazu. Raus aus meinem Sandkasten, Du Rassist.

"White is purity", das ist in Zeiten des White trash, der Wahlen etwa in den USA beeinflusst, schon im Kern eine ausgesprochen zweifelhafte Aussage. Aber trotzdem, es sei kurz daran erinnert: Wir reden von der Werbung für ein Deo, es geht um Frische, um Körperfrische, und nicht um Einwanderungskriterien oder um Anstiftung zur ethnischen Säuberung. Nivea-Creme war schon immer weiß und wird es auch nachkolonial bleiben. Florena und Creme 21 übrigens auch.

Wo Weiß als Fortschritt bezeichnet wird

Die Werbebotschaft "Weiß ist Reinheit", dieser Frische-Slogan war, das beteuert Beiersdorf, und die Kosmetik- und Cremefabrikanten geben sich äußerst zerknirscht, war vor allem für den Mittleren Osten gedacht. Und da nun wären wir beim Punkt, dem entscheidenden. Der Mittlere Osten, also Länder wie Indien und Pakistan etwa, beurteilt das mit dem Weiß sein irgendwie anders. Noch mehr Südostasien, das sich an den Mittleren Osten anschließt, also etwa Thailand und Singapur. "White means progress" ("Weiß bedeutet Fortschritt") - so und ähnlich bewerben Studios in Asien ihr Angebot, die braune Haut so weit und so schnell aufzuhellen, dass Beiersdorf seine - Entschuldigung! - helle Freude hätte.

Es gibt doch ganz andere Probleme ...

Ihr habt Sorgen, würden die Thais oder Khmer oder Inder wohl sagen, würden wir ihnen unsere nahezu ungebremste Wut auf die Hamburger Creme-Fabrikanten hautnah zumuten. Sollten wir aber nicht, denn die meiste Teile der Welt haben andere Probleme - und wir eigentlich ebenfalls.

Außerdem: Sonnenöl vertreiben die Hamburger Epidermis-Spezialisten doch schließlich auch. Tropenbraune Haut in wenigen Tagen - wenn das kein Versprechen ist. Ein modernes Versprechen zweifellos, denn in Deutsch-Südwest wollte ganz sicher niemand tropenbraun sein. Jedenfalls keiner der Kolonialbeamten. Vielleicht nicht einmal die Hereros. Aber denen war die weiße Creme verboten. "White is purity" - "Weiß ist Reinheit" ... wir lassen es mal nachklingen!

