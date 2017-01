Stand: 16.01.2017 17:41 Uhr

Maradona gehört auf die große Opernbühne

Maradona in der Oper? Das ist kein Witz! Der ehemalige Weltfußballer Diego Armando Maradona tritt tatsächlich in der berühmten Oper in Neapel auf. Singen allerdings wird er dort nicht.

Eine Glosse von Jan-Christoph Kitzler, Korrespondent im ARD-Studio Rom

Alle sind sich einig: Dieser kleine, etwas pummelige Argentinier spielte Fußball wie von einem anderen Stern. Nicht nur in Argentinien ist Maradona deshalb zur Religion geworden. Dort gibt es die Iglesia Maradoniana, die Kirche des Maradona.

Auch in Neapel, wo er fast sieben Jahre lang spielte, herrscht immer noch die Maradona-Mania. Sie haben dort eine quasi-Religionsgemeinschaft namens "Te Diegum" gegründet, dort hängt mitten in der Innenstadt in einer Bar immer noch der Maradona-Altar inklusive Original-Haarlocke des Meisters und eines kleinen Fläschchens mit den Tränen, die ganz Neapel vergossen hat, als Maradona, nachdem er dem SSC Neapel zwei Meistertitel und einen UEFA-Pokal beschert hatte, die Stadt verließt. 1991 war das.

Die Originaltränen sind in der neapolitanischen Sommerhitze vermutlich längst verdunstet. Aber es finden sich in dieser verrückten Stadt an jeder Ecke Maradona-Jünger, die jederzeit bereit sind, neue Tränen zu vergießen.

Für Maradona tut der Neapolitaner alles

Da ist es nur logisch, dass die Neapolitaner für den inzwischen etwas abgehalfterten Altstar, der ein paar schwere Jahre mit Drogenproblemen und Magenverkleinerungen hinter sich hat, sofort ihr Allerheiligstes freiräumen. Nein, nicht, was sie denken. Nicht das Stadio San Paolo, nicht den Tempel des Ballsports, sondern das Teatro San Carlo, das älteste noch bespielte Opernhaus der Welt. Dort, wo Verdi- und Donizetti-Opern uraufgeführt wurden, wo die Callas sang und heute Jonas Kaufmann singt, wo Toscanini, Bernstein und Karajan dirigiert haben, passt auch Diego Maradona auf die Bühne, meint man zumindest in Neapel.

Und Maradona selbst will nur das eine, so hat er es selbst gesagt: Er will die Liebe ausdrücken, die Neapel ihm gegeben hat und die er in seinem Herzen trägt. Kann man es schöner sagen?

Paralellen zwischen Rasenplatz und Opernbühne

Allen, die jetzt Verrat rufen und meinen, hier werde die hohe Kunst dem Fußballkommerz geopfert, sei gesagt, dass es da durchaus Parallelen gibt. In einem Opernhaus sitzt man im Plüschsessel, lässt sich vom Bühnenzauber hinreißen und vergisst total, dass hinter der Bühne die Maschinen rattern, dass mit nackten Stahlseilen die Kulissen hochgezogen werden, während vorne alles in der Kunst schwelgt.

Und ist es im Fußballstadion nicht auch so? Auf dem Platz verrichtet, sagen wir, Manuel Neuer seinen Heiligen Dienst. Da blendet man ganz aus, dass er fürchterlichen Fußschweiß hat und dass es in seiner Sporttasche riecht wie bei Luis Trenker im Rucksack.

Vielleicht war es wirklich die "Hand Gottes"

Auch Diego Armando Maradona zelebrierte den Fußball auf dem Platz. Sein wohl umstrittenstes Tor machte er übrigens am 22. Juni 1986 im WM-Viertelfinale gegen England: Maradona lenkte, wie man heute weiß, mit der Hand den Ball über Torwart Peter Shilton hinweg. Maradona sagte hinterher schlau, es sei "ein bisschen die Hand Gottes" gewesen. 2005, so kann man dem Wikipedia-Artikel "Hand Gottes" entnehmen, habe er dann das Handspiel zugegeben.

Aber wollen wir nicht lieber glauben, dass es wirklich die Hand Gottes war? Sind wir nicht alle ein wenig Neapolitaner? Auch deshalb gehört Maradona auf die große Opernbühne.

