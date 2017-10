Stand: 19.10.2017 16:16 Uhr

Jetzt hat Obelix die Zügel in der Hand von Joachim Hagen, NDR Info

Das wird die Fans der widerspenstigen Gallier Asterix und Obelix freuen: Mit "Asterix in Italien" ist die neue Ausgabe der beliebten Comic-Reihe erschienen. Doch auch wenn es wieder die altbekannten Charaktere sind: Etwas ist doch anders in diesem Band.

Eine Glosse

Das waren noch Zeiten, als man seine Comic-Hefte mit der Taschenlampe unter der Bettdecke lesen musste, damit die Eltern das nicht mitbekamen. Minderwertiger Schund, keine Literatur, etwas für Analphabeten - das waren damals die Vorwürfe. Und jetzt? Jetzt werden Comic-Zeichner sogar auf der Frankfurter Buchmesse hofiert. So wie die beiden Autoren des neuen Asterix-Hefts - obwohl der neue Band "Asterix in Italien" da noch gar nicht erschienen war. Eine schwere Kränkung für jeden Literatur-Kritiker.

Der wahre Held steht endlich im Mittelpunkt

Aber nun ist er da. Und endlich steht der wahre Held der Reihe im Mittelpunkt: Obelix. Genau: Der "Ich bin als kleines Kind in den Zaubertrank gefallen"-Obelix. Diesmal hat er die Zügel in der Hand und darf das Pferde-Gespann lenken - auf einer Wettfahrt durch Italien. Am Schluss des Bandes wird sein Gesicht sogar in einem Mosaik verewigt. Angeblich war Obelix ja schon immer die erklärte Lieblingsfigur des Zeichners und Asterix-Erfinders Albert Uderzo.

Auf die richtige Konfektionsgröße kommt es an

Für diese Beförderung des rauflustigen Hinkelstein-Lieferanten zur offiziellen Hauptfigur gibt es natürlich einen Grund. Obelix ist der Held einer ganzen Generation - nicht nur in Deutschland. Dieser "Ich bin nicht dick, nein, mein Herr, nur kräftig gebaut"-Obelix ist der Held der heutigen XXL-Generation, die unsere Schulhöfe bevölkert.

All diese kleinen Moppelchen, die beim Schulsport gehänselt werden, weil sie immer wieder vom Reck fallen, verehren ihn. Superman oder Spiderman haben einfach nicht die richtige Konfektionsgröße.

Traumhafte Ernährungsgewohnheiten

Wer möchte nicht in der Haut eines solchen "Manchmal haben die Römer ein bisschen Haue gern"-Helden stecken? Auch wenn diese Haut von einer zugegeben schrecklichen weiß-blauen Hose bedeckt wird, die bis über die Brustwarzen reicht.

Aber Obelix hat ein Alleinstellungsmerkmal, das ihn zum geborenen Helden der McDonald's-Generation macht: seine Ernährungsgewohnheiten. Wildschweinbraten zur Vorspeise, Wildschweinbraten als Hauptgang und als Nachtisch noch ein Wildschweinbraten. Im Vergleich damit ist ein Doppel-Whopper mit Käse und Jumbo-Cola ein Diätgericht ...

Obelix deckt eine Verschwörung auf

Bayrischen Asterix-Fans wird dieser Band allerdings wegen einer der üblichen Anspielung nicht so gut gefallen wie sonst. Diesmal sind nämlich Markomannen die Schurken, die Angehörigen eines südgermanischen Volksstamms. Sie haben die Rad-Axen der Konkurrenten angesägt, weil sie sich angeblich so gut im Wagenbau auskennen. Da haben die Vorfahren der Niedersachsen, die Angrivarier und die Langobarden noch mal Glück gehabt. Übrigens: Aufgedeckt hat diese Verschwörung natürlich Obelix.

Aber sonst ist alles wie immer: Cäsar verliert, am Schluss gibt es ein großes Wildschweinessen im kleinen gallischen Dorf, und wenn ihnen bis dahin nicht der Himmel auf den Kopf gefallen ist, wird es in zwei Jahren einen neuen Asterix-Band geben. Mal sehen, wer dann der Held ist?

