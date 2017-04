Stand: 06.04.2017 15:03 Uhr

Im Schneckentempo über die Reeperbahn

Wissenschaftler haben in Hamburg eine wissenschaftliche Sensation präsentiert: den Bierschnegel. Von der Nacktschnecke glaubte man noch bis vor Kurzem, dass sie zumindest in unseren Breiten ausgestorben sei. Entdeckt wurde sie jetzt wo? Na, klar: am Rande der Reeperbahn.

Eine Glosse von Detlev Gröning

Wenn sich eine Wikipedia-Abhandlung mit Quellenverweis, anatomischen Skizzen und teilweise sogar auf Latein mit so was wie dem Bierschnegel befasst, dann sollte dieses Tier auch über den 1. April hinaus existieren.

Klar, werden Sie sagen, Bierschnegel, den kennt man doch! Ist das nicht dieser Wurm, der im Glas rumschwimmt und einfach mitgetrunken wird? Nein, das ist eine Schmetterlingsraupe und die treibt durch den Meszcal. Der Bierschnegel ist absichtlich in den Humpen gekrochen und sollte nicht verzehrt, sondern als bedrohtes Mitglied der Roten Liste vor dem Ertrinken gerettet werden. Zur Erinnerung: Rote Liste, das ist, wo alles draufsteht, was der Chinese zu Potenzpulver zermahlt.

Beim flüchtigen Zeitunglesen droht die Sichtung einer Nacktschnecke auf der Reeperbahn im Trivialen unterzugehen. Was soll daran besonders sein? Schließlich bestreiten Nacktschnecken auf jeder zweiten Kiezbühne das Abendprogramm.

Bei diesem Exemplar handelt es sich aber weniger um eine erotische, sondern vielmehr um eine wissenschaftliche Sensation, die zwar nicht den Männerabend, dafür aber Biologen und Umweltschützer in Erregung versetzt. Die fahnden jetzt mit Hochdruck nach dem Verbleib des Bierschnegels, dem trotz seines genetischen Tempolimits erst mal die Flucht gelungen ist. Die einen wünschen ihn sich als Studienobjekt, die anderen als Baggersperre vor umstrittenen Bauprojekten.

Während der Kernarbeitszeit gestaltet sich die Suche allerdings schwierig. Als angepasster Reeperbahn-Besucher gehört der Bierschnegel zu den nachtaktiven Lebewesen, die im Morgengrauen und dem Strom der anderen unauffällig nach Hause kriechen. An seinen Zug durch die Gemeinde erinnert tagsüber nur noch eine leicht angetrocknete Schleimspur, ähnlich der, die Ihr Kollege auf dem Rückweg von der Chefetage hinterlässt.

Auch ohne zoologische Expertise darf man vermuten, dass so ein Tier ursprünglich aus den hedonistischen Gebieten Südeuropas kommt, wo das Wechselspiel von Siesta und Nightlife zur Lebensqualität gehört. Erst mit der Zeit übersiedelten die ersten Exemplare als Bierschnegel mit Migrationshintergrund in feuchte, preußische Kellerräume, als man da statt Gerödel und Gartengestühl noch Kartoffeln und Steckrüben einlagerte. Von fremdenfeindlicher Bevölkerung wurden sie fortan als "Vorratsschädlinge" diskriminiert. Ihren heutigen Namen bekam die Schnecke erst, als man herausfand, dass die für ein Fässchen Maibock jede Karotte links liegen lässt.

Wissen Sie übrigens, wo vor zwei Jahren ebenfalls eine Bierschnegel-Population auftauchte? Jawoll, ausgerechnet in Berlin-Mitte. Sie wissen, was das für den neuen Flughafen bedeutet: Bis dahin ist es nur ein Katzensprung. Selbst im Schneckentempo.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Auf ein Wort | 06.04.2017 | 18:25 Uhr