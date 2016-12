Stand: 28.12.2016 16:16 Uhr

Hier geht es um die Wurst

Echte Wurst und vegane Wurst - die sehen täuschend gleich aus, findet Agrarminister Christian Schmidt. Der CSU-Politiker fordert daher ein Verbot von fleischlichen Bezeichnungen für fleischlose Produkte. Sonst könnte der Verbraucher getäuscht werden. Detlev Gröning ist diese Debatte nicht Wurst - er bittet auf ein Wort.

Eine Glosse von Detlev Gröning, NDR Info

Wir alle kennen das Gefühl von Lüge und Enttäuschung, wenn uns nach einer leckeren Currywurst eröffnet wird: "Ätsch, das war Schwein im Naturdarm und eben keine Tofu-Rolle in Esspapier!" Jetzt hat Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) mit der Faust auf die Imbisstheke gehauen: Dieses Verwirrspiel muss ein Ende haben!

Bereits auf den ersten Blick muss dem Vegetarier so klar wie eine Gemüsebrühe sein, dass unter Pelle und Panade auch wirklich nichts ist, was zu Lebzeiten gemuht, gegackert oder gegrunzt hat. Da staunt der Veggie, bis ihm unter der seltsamen Welle aus Kopfnicken und Zustimmung von der falschen Seite dämmert, was wirklich verhindert werden soll: dass eingefleischte Carnivore ohne ihre Lesebrillen in die Kühltruhe greifen und sich zuhause versehentlich einen Sojalappen in die Pfanne hauen.

Aber lassen wir heute mal weihnachtliche Gnade walten: Eine Konstruktion wie "Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz" ist ja an sich schon ein dubioser Mandatskonflikt, bei dem man sich fragt: Wer soll da eigentlich vor wem in Sicherheit gebracht werden? Der Verbraucher vor der Ernährung, die Ernährung vor der Landwirtschaft oder gar die Landwirtschaft vor dem Verbraucher?

Wen würde es wundern, wenn die Spitze dieses schizophrenen Ressortzuschnitts gespaltene Persönlichkeiten hervorbringt, die sich von Amts wegen vor den ökosensiblen Lebensmittelkunden und gleichzeitig vor eine Kükenschredderei werfen müssen. Die einen wollen guten Gewissens ihr Frühstücksei aufklopfen, die anderen wollen maximales Geld verdienen.

Dazwischen geht Christian Schmidt bei Will und Plasberg auf den von Lobbyisten eng gesteckten Slalom-Parcours: Schnaps ja - Tabak nein; Zutatenliste ja, aber nur kleingedruckt; Fett- und Zuckerampel nein, Massentierhaltung ja, Antibiotika lieber nein, wollte die Kundschaft nicht das Kilo Mischhack für 1,99 Euro? In diesem Brot- und Butterbetrieb der Bundesregierung wird man ja irgendwann noch wuschiger als im Gesundheitministerium!

Am Ende des Tages wurden Teerlungen und Kehlkopfkrebse auf Zigarettenschachteln gedruckt, nicht jedoch Leberzirrhosen auf den Doppelkorn oder Rettungsringe und Brauereipferd-Hintern auf Softdrinks und Fastfood-Tüten. Der mündige Verbraucher wird ja wohl wissen, was los ist: Holzschnitzel kommen in den Kamin oder auf den Gartenweg, frisches Quellwasser ist in Wahrheit Millionen Jahre alt, die Geleebanane wächst nicht an Stauden, ebenso wenig wie Pferdeäpfel am Baum.

Nur Fleischwaren scheinen mittlerweile so täuschend echt durch einen gepressten Pflanzenbrei imitierbar zu sein, dass der Landwirtschaftsminister jetzt für Schweinezüchter, Schlachthöfe und Fleischtresen mit einem alten Werbespruch eingreift: Don´t call it Schnitzel!

