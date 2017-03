Stand: 02.03.2017 16:11 Uhr

Es gibt viel zu tun! Packen wir es an? von Rolf Büllmann, ARD-Studio Washington

Der deutsche Baukonzern Hochtief hofft auf neue Milliardenaufträge in den USA. Könnte das Unternehmen gar von den Plänen des US-Präsidenten Donald Trump profitieren, der eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen lassen möchte? 3.1000 Kilometer lang ist diese Grenze - da gibt es doch sicher einiges zu tun!

Eine Glosse von Rolf Büllmann, ARD-Studio Washington

Ach Gottchen. Hochtief will vielleicht Donald Trumps Grenzmauer zwischen den USA und Mexiko bauen. Die Witze schreiben sich praktisch von selbst, von wegen: "Jemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen" und "Ein Blick in das Bewerbungsschreiben", in dem auf die langjährige Erfahrung der deutschen Bauindustrie bei Planung, Errichtung, Unterhalt und nötigenfalls auch Demontage derartiger Projekte die Rede ist. Und vielleicht könnte man noch einen Schwenker hin machen zur deutschen Hundezuchtindustrie, die auch von dem Projekt profitieren will und Schäferhunde für die Grenztruppen mit anbietet. Wie gesagt: Die Witze schreiben sich praktisch von selbst.

Trump ist ein Künstler im Aushandeln von Verträgen

Doch dies ist keine Zeit zum Witzemachen! Im Gegenteil: Als in den USA lebender Deutscher ist es meine Pflicht, Hochtief vor den Gefahren zu warnen, die drohen. Vielleicht hat man es in Deutschland noch nicht so richtig mitbekommen, aber Donald Trump ist mehr als nur der Commander in Chief. Er sieht sich absolut auch als den Verhandler in Chief, und der Mann weiß wovon er redet - er hat Bücher geschrieben darüber! "The Art of the Deal" heißt sein Bestseller - die Kunst des Deals also. Gibt es in der deutschen, ingenieurslastigen Bauindustrie tatsächlich jemanden, der es sich zutrauen würde, mit einem solchen Künstler Vertragsverhandlungen zu führen? Natürlich nicht, sage ich doch.

Eine Mauer mit großen Türen

Glosse: Hochtief und der Mauerbau NDR Info - Auf ein Wort - 02.03.2017 18:25 Uhr Autor/in: Rolf Büllmann Deutschlands größter Baukonzern Hochtief kann sich vorstellen, Trumps Mexiko-Mauer zu bauen. ARD-Washington-Korrespondent Rolf Büllmann bittet in seiner Glosse auf ein Wort.







4 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Und selbst wenn: A big beautiful wall soll es werden - mit big beautiful doors. Schön also soll die Mexiko-Mauer sein, und schöne große Türen soll sie haben. Und da ist dann auf einmal ganz schnell Schluss mit der deutschen Erfahrung bei solchen Projekten. Die deutsch-deutsche Mauer war nämlich alles andere als beautiful, und Türen hatte sie auch nicht, das war ja der ganze Sinn dahinter.

Ich könnte jetzt noch von "Buy American" reden und von "Hire American", also davon, dass Trump ja alles mit amerikanischem Personal und Material gebaut haben will, und dann könnte ich davon erzählen, wie hierzulande Häuser regelmäßig bei für deutsche Verhältnissen lauen Lüftchen umgepustet werden, weil weder Personal noch Material dem entsprechen, was wir in Deutschland kennen.

Aus Hochtief könnte Hock-Tief werden

Und ich könnte davor warnen, dass die vorhergesagte Bauzeit mindestens dreieinhalb Jahre ist - was in der echten Welt natürlich mindestens doppelt so lange heißt - und dass Trumps Amtszeit vorerst einmal nur für die nächsten vier Jahre gesichert ist - dass also durchaus die Gefahr besteht, dass mittendrin im Projekt der Bauherr wechselt und der neue Chef die Mauer dann lieber doch nicht haben will.

All das könnte ich ansprechen. Aber das alles verblasst hinter der echten Gefahr, derer Hochtief sich bewusst sein muss: sie heißt Twitter. 140 Zeichen genügen Donald Trump, um Konkurrenten von "Außenministerin Clinton" auf" crooked Hillary" schrumpfen zu lassen, und um aus renommierten Medienhäusern "Fake News" zu machen. Man mag sich gar nicht vorstellen, was Trump mit Hochtief anstellen würde, sollte er irgendwann mal unzufrieden sein: "Hochtief verlangt Bezahlung. FAKE RECHNUNG! SAD". Und ich bin mir sicher, dass Hochtief dabei auch noch zu Hock-Tief würde, was für Amerikaner leichter auszusprechen und leichter zu tippen ist, und sich auch noch ganz famos als neuer Spottname verwenden ließe.

Deshalb Hochtief, wenn ihr mich hört: Ich weiß, die Versuchung ist groß, und Geschäft ist Geschäft, aber das kann nichts werden. Da bleibt doch lieber in Saudi-Arabien, wo ihr gerade den König-Khalid-Flughafen ausbaut. Da setzt ihr das Geld zwar auch in den Sand, aber wenigstens auf die richtige Art.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Auf ein Wort | 02.03.2017 | 18:25 Uhr