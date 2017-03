Stand: 01.03.2017 12:24 Uhr

Ein Hoch auf die Plastiktüte! von Udo Schmidt

Plastiktüten soll es bald nicht mehr geben, wenn, dann sollen sie zumindest teuer sein, das haben Politik und Handel vor etwa einem Jahr vereinbart. Ab jetzt also mit Papier- und Stoffbeutel zum Einkauf. Das Meer kann damit vielleicht gerettet werden. Allerdings droht der Super-GAU in der Speisekammer.

Eine Glosse von Udo Schmidt, NDR Info

Nein, niemand mag Plastiktüten. Also wirklich, wie soll man die denn mögen? Aber ohne ist es auch nicht einfach. Plastiktüten sind plötzlich Mangelware, politisch gewollt, der Umwelt zuliebe, um die Meere zu retten. Alles gute Gründe auf die Plastiktüte zu verzichten. Aber wer, bitte schön, rettet meine Küche samt danebenliegender Speisekammer vor durchweichten Papiertüten und in leichte Verwesung übergehenden Stoffbeuteln? Die nämlich stapeln sich in unserer Speisekammer genau dort, wo früher die verabscheuungswürdigen, rückwärtsgerichteten, verantwortungslosen Plastiktüten gelagert wurden - sauber, häufig transparent, lichtdurchlässig und fröhlich, mit farbigen Werbeaufdrucken, die den Tag schon am Morgen zum Freund machten.

Das ökologische Gewissen fordert seine Opfer

Alles vorbei, dem ökologischen Gewissen geopfert. Keine in knalligem Rot gehaltene Plastiktasche mehr, die an den letzten Duty-free-Einkauf am Flughafen und damit an den Urlaub erinnert. Stattdessen ein strenger Bananengeruch noch vor Sonnenaufgang, ein Geruch, der den Resten einer inzwischen schwarzverfärbten Frucht entströmt, die am fadenscheinigen Grund eines Papierbeutels klebt, den der Gemüsehändler an der Ecke neuerdings und absolut alternativlos benutzt und der bereits wenige Meter nach der Kasse zu reißen droht.

Was er nicht darf, schließlich muss eine Papiertüte etwa zehnmal benutzt werden, damit sie in der Ökobilanz über der Plastiktüte eingestuft werden kann. Also werden die Papiertüten jetzt in der Speisekammer gesammelt, Bananenresten wird solange die Feuchtigkeit entzogen, bis der zementige Rest den rissigen Boden der Tüte stabilisieren hilft. Damit auch die zehnte Benutzung der Tüte erfolgreich, also ressourcensparend verläuft.

Stoffbeutel machen die Sache auch nicht besser

Stoffbeutel, die immerhin nicht reißen, müssen 100-mal mit dem Wochenend-Einkauf gestopft werden, bevor sie sich im Öko-Ranking am Plastik vorbei mogeln können. 100 Wochenend-Einkäufe in immer demselben Stoffbeutel, die Meere glucksen begeistert, während mir der Odem von knapp zwei Jahren entgegen wabert, sobald ich die Speisekammertür auch nur leicht öffne.

Stoffbeutelringe dienen vielen inzwischen schon dazu, die Speisenfolge des vergangenen Jahres nachzuvollziehen. Wenn es etwa darum geht, dem Weihnachtsbesuch nicht exakt denselben Dinner-Plan vorzulegen, lohnt sich ein Blick in den Beutel, um dem kulinarischen Angebot der vergangenen Saison auf den Grund zu gehen.

Oh, mein Plastik, Du bist verdammt, doch unvergessen. Und wenn die Meere jetzt tatsächlich sauberer werden, oder sauberer scheinen, besser gesagt, dann liegt es vielleicht nur daran, dass Stoffbeutel nicht lange oben schwimmen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Auf ein Wort | 01.03.2017 | 18:25 Uhr